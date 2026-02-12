日本のグリース市場：動向、トレンド、需要、機会、成長分析および2025年～2035年予測である
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本のグリース市場：増ちょう剤タイプ別（金属石けん系増ちょう剤、非石けん系増ちょう剤、無機系増ちょう剤、その他）、基油別（鉱物油、合成油、バイオベース油）、エンドユーザー別（自動車、建設・オフハイウェイ、一般製造、鉄鋼、鉱業、その他）―市場分析、トレンド、機会および2024年～2033年予測」を発行したと発表した。本レポートは、日本のグリース市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のグリース市場概要
日本のグリース市場は、先進的な産業分野および自動車産業を支える上で重要な役割を果たしている。グリースとは、基油、増ちょう剤、添加剤から構成される半固体潤滑剤であり、摩擦低減、摩耗防止、ならびに腐食や水分侵入から部品を保護する目的で使用される。日本では、自動車製造、ロボティクス、建設機械、舶用機器、精密電子機器などを背景として需要が拡大している。耐久性と効率性を重視する日本の産業特性を反映し、リチウム系、カルシウムスルホネート系、合成系といった高性能・特殊グリースが広く使用されている。さらに、自動化の進展、電気自動車の普及拡大、高温・高荷重条件下における長寿命潤滑ソリューションへの需要が、市場成長を後押ししているものである。
Surveyreportsの専門家による日本のグリース市場調査分析の結果、同市場規模は2025年に2億3,970万米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、日本のグリース市場は、2035年末までに売上高が3億1,950万米ドルに達すると予測されている。日本のグリース市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれるものである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のグリース市場分析によれば、同市場規模は、設備保全に対する関心の高まり、潤滑剤製品の開発進展、自動車および電気自動車生産の拡大、ならびに産業オートメーションおよび重機使用の増加を要因として拡大すると見込まれる。日本のグリース市場における主要企業としては、ENEOS株式会社、出光興産株式会社、岩崎電気株式会社、協同油脂株式会社などが挙げられるものである。
目次
● 日本のグリース市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本のグリース市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：増ちょう剤タイプ別、基油別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のグリース市場のセグメンテーション
● 増ちょう剤タイプ別：
○ 金属石けん系増ちょう剤、非石けん系増ちょう剤、無機系増ちょう剤、その他
● 基油別：
○ 鉱物油、合成油、バイオベース油
● エンドユーザー別：
○ 自動車、建設・オフハイウェイ、一般製造、鉄鋼、鉱業、その他
