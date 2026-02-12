ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、２月１３日（金）から、毎年ご好評いただいている「年度末大決算セール」を開催します。

セール期間中は、クーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。対象商品数は過去最大級の規模となっており、各産地自慢のお米やお肉、野菜ボックスなどの他、旬の果物や海産物、各種加工品など豊富なラインナップを取り揃えています。

また、牛乳や乳製品の消費拡大で酪農家を応援する「酪農家応援キャンペーン」を２月２３日（月）まで開催し、対象の牛乳・乳製品などを「お客様送料負担なし」で販売します。

さらに、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上にお得に購入できます。





年度末大決算セール

ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/





酪農家応援キャンペーン

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/





２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【酪農家応援キャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～２月２３日（月）

２．内 容：対象の牛乳・乳製品などを「お客様送料負担なし」で購入できます。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown