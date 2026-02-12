欧州の洋上ガス産業、北海初の「グレードA」メタン排出認証取得ガスプロジェクトで新たな節目を迎える





ロンドン, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- メタン排出量の少ない洋上ガス生産への欧州の移行が新たな節目を迎えました。オランダを拠点とする探鉱・生産会社ONE-Dyas社が操業するオランダ・ドイツのN05-Aガス開発は、MiQのメタン排出基準において最高グレードを満たすとの独立認証を取得した北海初の天然ガス生産プロジェクトとなりました。



The N05-A gas installation, fully powered by renewable electricity from the Riffgat offshore wind farm seen in the background



このプロジェクトは、総合品質保証の世界的リーダーであるIntertekによる操業方法とメタン排出量測定データの独立監査を経て、MiQグレードAを取得しました。この認証は、欧州における低排出型ガス生産の新たなベンチマークとなります。MiQは、天然ガスをメタン性能に基づいて評価するための透明で厳格なデータ主導型の格付けシステムを提供します。これは規制遵守を推進し、継続的改善を促し、上流工程のメタン排出に関する透明性を実証するのに役立ちます。N05-Aについては、Intertek社の独立監査が、MiQ認定監査機関として、プロジェクトの排出データとメタン管理体制の両方を検証しました。

すでに米国のbp、ExxonMobil、Repsol、EQTなどの生産者が採用しているMiQのメタン排出性能基準は、操業慣行と排出性能の包括的かつ透明性の高い評価に基づいています。bpは、このプロジェクトの引取事業者（オフテーカー）として、電力会社や産業企業などの大手ガス購入者をターゲットに、ONE-Dyasの認証ガスを販売します。

N05-Aは、オランダとドイツの北海で再生可能電力により完全に稼働する最初のガス設備です。電力は、EWEが運営するリフガット洋上風力発電所から9キロメートルの海底電力ケーブルを通じて供給されます。燃焼ベースの発電をなくすことで、この設備は運転時の温室効果ガス排出量をほぼゼロまで大幅に削減します。さらに、ガス駆動機器の使用を避けることで、メタンスリップ（未燃メタンの放出）をなくし、ベント（放散）や漏れを減らすため、メタン排出量をさらに削減できます。

MiQの最高経営責任者(CEO)であるGeorges Tijboschは次のように述べています。「N05-Aの認証は、革新的な設計と業界最高水準の操業慣行が、いかに有意義なメタン排出削減を実現できるかを浮き彫りにするものです。MiQの独立した評価は、政府、規制当局、エンドユーザーに信頼できるデータを提供し、エネルギー部門全体の説明責任と継続的改善を支援します。」

N05-Aは北海のGEMS鉱区の一部であり、オランダとドイツの天然ガス資源として最大500億立方メートルのポテンシャル（潜在量）を秘めています。MiQ認証の厳格な基準を満たすことで、ONE-Dyasはオランダとドイツの顧客が、低メタン排出の環境性能に十分な確信を持って天然ガスを調達できることを保証します。

ONE-DyasのCEOであるChris de Ruyter van Steveninckは次のように述べています。「N05-Aにより、当社は最高グレードの認証を提供するだけでなく、このガスが極めて低い排出量で生産されていることを顧客に検証可能な形で保証します。移動式ジャッキアップリグも同じエネルギー源で稼働しており、掘削の電化を実現しています。革新的な設計とリフガット風力発電所の再生可能エネルギーを組み合わせることで、国内のエネルギー安全保障と気候変動への責任が両立できることを実証しています。この認証ガスは、エネルギー転換における、よりクリーンで透明性が高く説明責任を果たすガス生産の未来がどのようなものかを示しています。」

