FOODEX JAPAN 2026（第51回国際食品・飲料展） フランスパビリオン 出展 - ３月10日～13日、東京ビッグサイト 西4ホールW4-CC19
フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、2026年３月10日～13日に東京ビッグサイトで開催されるFOODEX JAPAN 2026において、本年も「Taste France（テイスト・フランス）」を掲げたフランスパビリオンを出展します（西展示棟4階、西4ホールW4-CC19）。今年はフランス全土から総勢68社が参加し、日本およびアジア市場に向けてフランスならではの多彩な製品を紹介します。
68社が集結するフランスパビリオン
今年は、参加企業68社のうち約3分の1がニューフェイス。フランスの食品産業のバイタリティとトレンドを反映し、毎回フレッシュな顔ぶれが加わります。
食品
ベーカリー/ペーストリー、焼き菓子などは、産地の風味をそのまま再現できるよう、優れた冷凍技術を活用しています。他にも、チョコレート、グルメ食材、チーズ、シーズニング・調味料など、フランスが得意とする品目はもちろん、大西洋岸の天然塩やフランス海外県・地域の特産品など、幅広いカテゴリーが揃います。
飲料
中小規模の生産者から生産者組合、ネゴシアンまで、今年の市場を彩るワインとスピリッツが、フランス各地から一堂に集います。ノンアルコールドリンクも出展します。さらに、FOODEX WINE（南ホール）内 未輸入ワイン＆ウィスキーゾーン でもフランス産の未紹介アイテムを展示します。
まずはビジネスフランスブースへ（W4-CC19-048）
フランスパビリオンの全貌を効率よく把握いただくため、ビジネスフランスブースでは下記の2コーナーを設置しています。
? Food Corner : 約30点の厳選アイテムを通して、今年の食品ブースを一望することができます。フランスならではのパッケージデザインも見どことのひとつです。料理研究家の渡辺麻紀氏*1が各アイテムの特徴と魅力を分かりやすく解説いたします。
? Free Tasting : ワイン＆スピリッツの出展企業が今年の≪顔≫として選んだアイテムを試飲いただけるエリアです。フランスの最新トレンド発見の場所でもあります。トップソムリエの後記功氏*2がご要望にあわせてテイスティングをナビゲートします。
*1渡辺麻紀氏：料理家。東京・目黒にて L’espace Makiette（レスパス マキエット）主宰。オリジナルレシピ本の制作や雑誌、企業へのレシピ提案など多方面で活躍。
*2後記功氏：エノテカピンキオーリ、有楽町アピシウスを経て、現在幅広く活躍中のトップソムリエ。
また新製品ひろば“New Products Plaza”で、日本で未発売のフランス製品20点以上をご覧いただけます。
出展者リストは添付をご覧ください。
SNSで情報発信
フランスパビリオンの最新情報は、ビジネスフランス公式SNSアカウントで随時発信します。
Instagram：https://www.instagram.com/businessfrance_japan/
Facebook：https://www.facebook.com/BusinessFranceJP
Xアカウント：https://x.com/BFrance_Japan
ティーザー映像: https://app.playplay.com/app/video/business-france/foodex-japan-2026-french-pavilion-at-tokyo-big-sight/a15c67d7-a7cc-4920-bc5b-0df6e7b12887
さらに、フランスパビリオンPR担当を務めるワインディレクター田邉公一氏*3による出展者レビューも必見です。会場にて各出展者を丁寧にリサーチいただき、思いがけない発見やペアリングなど、鋭い感性で出展製品の魅力をお伝えいただきます。
*3田邉公一氏：ワインディレクター、ソムリエ。ワインスクール講師、企業アドバイザーやイベント監修、飲食にまつわるPR活動など幅広く活躍。
