2026年2月12日



「弁当の日おいしい記憶のエピソード」 受賞作品決定のお知らせ



株式会社共同通信社

（株）共同通信社では、全国小学校家庭科教育研究会、全日本中学校技術・家庭科研究会と共催で小中学生を対象に、「弁当の日おいしい記憶のエピソード」と題して、自分で料理をした体験を作文にまとめ、写真や絵と合わせて募集しました。今年度は全国から小中学校合わせて2503点の作品が寄せられました。このたび審査の結果、最優秀賞にあたる文部科学大臣賞１名、優秀賞にあたる共同通信社賞、全国小学校家庭科教育研究会賞、全日本中学校技術・家庭科研究会賞各１名、キッコーマン賞２名、日清オイリオ賞、お弁当デリ賞各1名に加え、特別賞10名と学校賞２校を決定しました。詳細は別表のとおりです。

なお、特別賞を除く冠賞受賞者を対象に下記のとおり表彰式を行います。

募集概要

対 象 全国の小中学生

募集作品 弁当作りや料理に取り組んだ自分の体験を作文にして、写真や絵を添えて応募

主 催 株式会社共同通信社

共 催 全国小学校家庭科教育研究会 全日本中学校技術・家庭科研究会

特別協賛 キッコーマン株式会社

協 賛 日清オイリオグループ株式会社 ワオ株式会社

後 援 文部科学省

審 査 員(50音順/敬称略)

大久保順子 全日本中学校技術・家庭科研究会 副会長

工藤 恵 一般社団法人共同通信社 文化部記者

黒木 良平 キッコーマン株式会社 経営企画室 コーポレートブランド担当部長

高野 正之 全国小学校家庭科教育研究会 会長

竹下 和男 子どもが作る弁当の日提唱者

安武 信吾 ドキュメンタリー映画「弁当の日」監督・『はなちゃんのみそ汁』著者

表彰式 ２０２６年３月２０日（金） １４時～１５時半 共同通信社内 会議室

以上

２０２５年度 受賞作品一覧