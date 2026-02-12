弁当の日おいしい記憶のエピソード 受賞作品決定のお知らせ
2026年2月12日
「弁当の日おいしい記憶のエピソード」 受賞作品決定のお知らせ
株式会社共同通信社
（株）共同通信社では、全国小学校家庭科教育研究会、全日本中学校技術・家庭科研究会と共催で小中学生を対象に、「弁当の日おいしい記憶のエピソード」と題して、自分で料理をした体験を作文にまとめ、写真や絵と合わせて募集しました。今年度は全国から小中学校合わせて2503点の作品が寄せられました。このたび審査の結果、最優秀賞にあたる文部科学大臣賞１名、優秀賞にあたる共同通信社賞、全国小学校家庭科教育研究会賞、全日本中学校技術・家庭科研究会賞各１名、キッコーマン賞２名、日清オイリオ賞、お弁当デリ賞各1名に加え、特別賞10名と学校賞２校を決定しました。詳細は別表のとおりです。
なお、特別賞を除く冠賞受賞者を対象に下記のとおり表彰式を行います。
募集概要
対 象 全国の小中学生
募集作品 弁当作りや料理に取り組んだ自分の体験を作文にして、写真や絵を添えて応募
主 催 株式会社共同通信社
共 催 全国小学校家庭科教育研究会 全日本中学校技術・家庭科研究会
特別協賛 キッコーマン株式会社
協 賛 日清オイリオグループ株式会社 ワオ株式会社
後 援 文部科学省
審 査 員(50音順/敬称略)
大久保順子 全日本中学校技術・家庭科研究会 副会長
工藤 恵 一般社団法人共同通信社 文化部記者
黒木 良平 キッコーマン株式会社 経営企画室 コーポレートブランド担当部長
高野 正之 全国小学校家庭科教育研究会 会長
竹下 和男 子どもが作る弁当の日提唱者
安武 信吾 ドキュメンタリー映画「弁当の日」監督・『はなちゃんのみそ汁』著者
表彰式 ２０２６年３月２０日（金） １４時～１５時半 共同通信社内 会議室
２０２５年度 受賞作品一覧