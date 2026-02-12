文部科学大臣賞

「弁当の日おいしい記憶のエピソード」　受賞作品決定のお知らせ

（株）共同通信社では、全国小学校家庭科教育研究会、全日本中学校技術・家庭科研究会と共催で小中学生を対象に、「弁当の日おいしい記憶のエピソード」と題して、自分で料理をした体験を作文にまとめ、写真や絵と合わせて募集しました。今年度は全国から小中学校合わせて2503点の作品が寄せられました。このたび審査の結果、最優秀賞にあたる文部科学大臣賞１名、優秀賞にあたる共同通信社賞、全国小学校家庭科教育研究会賞、全日本中学校技術・家庭科研究会賞各１名、キッコーマン賞２名、日清オイリオ賞、お弁当デリ賞各1名に加え、特別賞10名と学校賞２校を決定しました。詳細は別表のとおりです。

募集概要

 

対　　象　　全国の小中学生

募集作品　　弁当作りや料理に取り組んだ自分の体験を作文にして、写真や絵を添えて応募

主　　催　　株式会社共同通信社　

共　　催　　全国小学校家庭科教育研究会　全日本中学校技術・家庭科研究会

特別協賛　　キッコーマン株式会社　　

協　　賛　　日清オイリオグループ株式会社　ワオ株式会社

後　　援　　文部科学省

審 査 員(50音順/敬称略)

　　　　　　大久保順子　全日本中学校技術・家庭科研究会 副会長

　　　　　　工藤　恵　 一般社団法人共同通信社 文化部記者

　　　　　　黒木 良平 　　キッコーマン株式会社　経営企画室　コーポレートブランド担当部長

　　　　　　高野　正之　 全国小学校家庭科教育研究会　会長

　　　　　　竹下 和男　　子どもが作る弁当の日提唱者

　　　　　　安武 信吾　　ドキュメンタリー映画「弁当の日」監督・『はなちゃんのみそ汁』著者

表彰式　　　２０２６年３月２０日（金） １４時～１５時半　　共同通信社内　会議室

 

