採用・育成・組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』を運営する株式会社ＨＲビジョン(代表取締役社長 林 城)は、2026年4月から、次代のCHRO(Chief Human Resource Officer＝最高人事責任者)を「実践的」に育成する「CHRO養成塾」(第3期)を開講いたします。
現在、エントリーを受付中。入塾をご希望の方は、2026年2月26日(木)までにお申し込みください。
https://jinjibu.jp/chro/
CHRO養成塾 第3期
■「CHRO養成塾」とは
経営幹部として経営に携わり、人事関連業務を統括するCHRO。企業経営を推進していく存在として、その活躍を期待する声が高まっています。一方で「人事白書2025」の調査によると、CHROが存在する企業は18.1％と、圧倒的に不足しているのが実状。この課題を解決するために、『日本の人事部』ネットワークから、日本を代表するCHROを厳選。次代のCHROを実践的に育成します。
■「CHRO養成塾」のポイント
(1) 「次代のCHRO」の養成に特化
少人数で、6ヵ月間徹底的にCHROに必要なことを学びます
(2) 講師は現役のCHRO
日本を代表するCHROが集結。実践に基づいた指導・教育を行います
(3) 受講者が主体的に考え、発言する
理論や事例を聴くだけでなく、自身の考えをアウトプットすることがメイン
(4) 実際の「人事戦略」を立案する
最終回では、6ヵ月かけて作り上げた自社の「人事戦略」を発表
全カリキュラムを修了した塾生には、「日本の人事部CHRO養成塾」委員長 入山章栄氏から修了証を授与
これまでに第1期 20名、第2期 20名の卒業生を輩出。それぞれが第一線で活躍中です。
【第1期 開催の様子】
https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/3662/
【第2期 開催の様子】
https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/3981/
■開催概要
2025年4月-9月に全6講座を開講。1ヵ月に1回、現役CHROによる特別講義(70分)、ワーク＆ディスカッション(100分)を実施。オンラインでの勉強会も開催します。
■運営
「CHRO養成塾」委員会
＜委員長＞
入山 章栄氏(早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール 教授)
＜委員＞
有沢 正人氏(いすゞ自動車株式会社 常務執行役員EVP CHRO)
東 由紀氏(コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 CHRO)
平松 浩樹氏(富士通株式会社 取締役執行役員専務 CHRO)
西田 政之氏(YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO)
有賀 誠氏(株式会社Hajimari 執行役員 人事統括(HRC))
主催
『日本の人事部』
企画・運営
『日本の人事部』編集部
■開催日程
第1回：2026年4月16日(木)
第2回：2026年5月29日(金)
第3回：2026年6月19日(金)
第4回：2026年7月24日(金)
第5回：2026年8月28日(金)
第6回：2026年9月18日(金)塾生による最終プレゼンテーション
第7回：2026年10月30日(金)修了式
※第1回-5回の開催時間はいずれも16時-19時
※第6回は16時-21時、第7回は16時-18時の開催
■応募資格
・次代のCHROを目指している方
・CHROに任命されたが、方向性や戦略を描けていない方
・将来CHROになることを目指しており、所属する組織もそれを期待している方
・現在のCHROから、後継者として期待されている方
※人事業務の経験、社会人歴は問いません
■受講料
42万円(税別)
■応募締切
2026年2月26日(木)
エントリーフォーム
https://jinjibu.jp/gstfrm/chro_entry/chro-26-0001/form/
