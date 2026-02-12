採用・育成・組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』を運営する株式会社ＨＲビジョン(代表取締役社長 林 城)は、2026年4月から、次代のCHRO(Chief Human Resource Officer＝最高人事責任者)を「実践的」に育成する「CHRO養成塾」(第3期)を開講いたします。





現在、エントリーを受付中。入塾をご希望の方は、2026年2月26日(木)までにお申し込みください。





https://jinjibu.jp/chro/





CHRO養成塾 第3期





■「CHRO養成塾」とは

経営幹部として経営に携わり、人事関連業務を統括するCHRO。企業経営を推進していく存在として、その活躍を期待する声が高まっています。一方で「人事白書2025」の調査によると、CHROが存在する企業は18.1％と、圧倒的に不足しているのが実状。この課題を解決するために、『日本の人事部』ネットワークから、日本を代表するCHROを厳選。次代のCHROを実践的に育成します。









■「CHRO養成塾」のポイント

(1) 「次代のCHRO」の養成に特化

少人数で、6ヵ月間徹底的にCHROに必要なことを学びます





(2) 講師は現役のCHRO

日本を代表するCHROが集結。実践に基づいた指導・教育を行います





(3) 受講者が主体的に考え、発言する

理論や事例を聴くだけでなく、自身の考えをアウトプットすることがメイン





(4) 実際の「人事戦略」を立案する

最終回では、6ヵ月かけて作り上げた自社の「人事戦略」を発表

全カリキュラムを修了した塾生には、「日本の人事部CHRO養成塾」委員長 入山章栄氏から修了証を授与





これまでに第1期 20名、第2期 20名の卒業生を輩出。それぞれが第一線で活躍中です。





【第1期 開催の様子】

https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/3662/





【第2期 開催の様子】

https://jinjibu.jp/article/detl/eventreport/3981/









■開催概要

2025年4月-9月に全6講座を開講。1ヵ月に1回、現役CHROによる特別講義(70分)、ワーク＆ディスカッション(100分)を実施。オンラインでの勉強会も開催します。









■運営

「CHRO養成塾」委員会

＜委員長＞

入山 章栄氏(早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール 教授)

＜委員＞

有沢 正人氏(いすゞ自動車株式会社 常務執行役員EVP CHRO)

東 由紀氏(コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 CHRO)

平松 浩樹氏(富士通株式会社 取締役執行役員専務 CHRO)

西田 政之氏(YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO)

有賀 誠氏(株式会社Hajimari 執行役員 人事統括(HRC))





主催

『日本の人事部』





企画・運営

『日本の人事部』編集部









■開催日程

第1回：2026年4月16日(木)

第2回：2026年5月29日(金)

第3回：2026年6月19日(金)

第4回：2026年7月24日(金)

第5回：2026年8月28日(金)

第6回：2026年9月18日(金)塾生による最終プレゼンテーション

第7回：2026年10月30日(金)修了式





※第1回-5回の開催時間はいずれも16時-19時

※第6回は16時-21時、第7回は16時-18時の開催









■応募資格

・次代のCHROを目指している方

・CHROに任命されたが、方向性や戦略を描けていない方

・将来CHROになることを目指しており、所属する組織もそれを期待している方

・現在のCHROから、後継者として期待されている方

※人事業務の経験、社会人歴は問いません









■受講料

42万円(税別)









■応募締切

2026年2月26日(木)





エントリーフォーム

https://jinjibu.jp/gstfrm/chro_entry/chro-26-0001/form/





