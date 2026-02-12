beMyselfプロデュース企画・制作、beMyselfプロデュース公演 第2弾「ただいま、グランドにて待機中」が2026年3月6日 (金) ～ 2026年3月8日 (日)にin→dependent theatre 2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5 インディペンデントシアター2nd）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

beMyself プロデュースとは

大阪で Webマーケティング会社を経営する代表・石倉ゆうきが、「見た人が自分らしさ・自分の魅力に気づき、自分らしくあるための後押しになる観劇体験」をコンセプトに2024年に立ち上げたプロデュースユニット。人とのつながりや巡り合わせを大切に、ここにしかない演劇公演を目指す第2弾。

【STORY】悪天候の中で最終便が遅れる地方空港ー。都会から来た恋愛コンサル企業の宮本は部下とともに足止めを食らい、見送りに来た取引先も帰るには気まずいタイミング。お忍びで来ていた人気タレントももう忍びきれないし、ベランダの窓を開けっぱなしで来た男は早く帰ってとにかく閉めたい。問題を抱えた乗客たちが、ただ「待つ」だけの時間を過ごす中、なぜか宮本だけは対応に駆け回るグランドスタッフ・白石灯から目が離せない。最終便は飛ぶのか？彼らは夜を超えられるのか？行き場を失った人々がつながる時、妙に騒がしくてちょっと可笑しい一夜が始まる。

脚本・演出 小西透太氏 コメント

「飛ぶことより降りること」をテーマにしたかった

今回beMyselfさんの公演に初めて参加させていただき、とても光栄に感じています。プロデュース団体のため、プロデューサーの石倉さんはじめ、俳優の皆さんも初めてご一緒する方々ばかりでしたが、新鮮な発見の連続で実りある稽古期間を過ごしています。創作したのは空港を舞台にした12人のワンシチュエーションコメディ。「飛ぶことより降りること」を主題とし、待機中の人々が抱える宙に浮いたままの問題とその向き合い方を、息のあったテンポ感で綴る軽やかな会話劇を目指しました。必ず面白いものになっていると思います。どうぞご期待ください！

プロデューサー 石倉ゆうき氏コメント

本読みから笑いが絶えず、本番が楽しみ

小西さんの短編作品を観劇した際、テンポの良い会話をベースにした飽きさせない展開に魅了されオファーを決めました。当初は私のアイデアをベースにする構想もありましたが、彼の創作意欲を尊重し『今、描きたい物語』を伺ったことで、この『ただいま、グランドにて待機中』は生まれました。 今回は全幅の信頼を置いて創作を委ねましたが、最初の本読みから笑いが絶えず、その判断が正解だったと確信しています。稽古を重ねるごとに12人の登場人物の解像度が上がり、タイトルは「待機中」とありますが作品のクオリティは文字通り「上昇中」です。このワクワク感を、ぜひ劇場で多くのお客様と共有できることを願っています。

「推し」があなたの名前を直筆！ 劇場ロビーを彩る、世界に一つだけの応援タペストリー予約受付中

本公演をより深く楽しむための特別企画として、完全受注生産の「応援タペストリー」を期間限定で販売いたします。ご購入いただいたタペストリーは、キャストがお客様のお名前とサインを一点一点直筆し、公演期間中の劇場ロビーに展示。観劇後は思い出としてお持ち帰りいただけます。空港の出発案内を彷彿とさせる今作限定のデザインで、物語の世界観を共有しながら推しを応援できる、参加型の限定アイテムです。※展示スペースには限りがあるため早期販売終了の場合がございます。※遠方にお住まい等でご来場が叶わない方向けに着払い郵送での応援購入も承っております。対象キャスト赤松英実、一明一人、宇佐美みお、ウーランダリ華蓮、桜井みと、竹越勝彦、辻野加奈恵、西村こころ、野村洋希、牧大智、和柯申込締切：2月16日(月) 23:59価格：6,000円（税込）詳細は公式Xのハイライトから公式Xhttps://x.com/bemyselfproduce

公演概要

beMyselfプロデュース公演 第2弾「ただいま、グランドにて待機中」公演期間：2026年3月6日 (金) ～ 2026年3月8日 (日)会場：in→dependent theatre 2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5 インディペンデントシアター2nd）脚本・演出：小西透太（ゲキゲキ）■出演者赤松英実一明一人宇佐美みおウーランダリ華蓮さいとうひろき（ゲキゲキ）桜井みと竹越勝彦（劇団Ｐ・Ｔ企画/ユニット「イプ」）辻野加奈恵（チャイカ）西村こころ野村洋希（舞夢プロ/stLuckheight）牧大智和柯（Cheeky☆Queens）■公演スケジュール3月6日(金) 19:003月7日(土) 13:003月7日(土) 18:003月8日(日) 12:003月8日(日) 17:00※開場･受付は開演の30分前です。※上演時間は約80分を予定しています。途中休憩はございません。■チケット料金前売 一般：4,000円前売 U-25：2,500円 ※25歳以下限定チケット、当日受付にて身分証要提示。（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

