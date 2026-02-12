近畿大学附属福岡高等学校（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）2月17日（火）に、独立行政法人国際協力機構九州センター（福岡県北九州市、以下：JICA九州）にて、看護専攻科の生徒を対象とした国際看護学外授業を実施します。国際情勢・国際看護に関する知見を広め、グローバル社会に対応できる看護師となることをめざします。【本件のポイント】●国際協力機関であるJICA九州にて、看護専攻科の生徒を対象とした国際看護学外授業を開催●JICA海外協力隊として活躍された看護師から国際看護の実態を学ぶ●国際情勢・国際看護に関する知識を身につけ、グローバル社会を生きる看護師として、自らのキャリアデザインを構築する【本件の内容】近畿大学附属福岡高等学校では、看護科3年・看護専攻科2年の計5年間の一貫したカリキュラムで、看護師国家資格の取得をめざすことができます。看護科では看護の基礎を学び、看護専攻科では臨床実習などを通じてより専門性の高い内容を学ぶほか、さまざまな講演会や出前講座の受講によってさらに学びの幅を広げています。看護専攻科1年次には国際看護について学ぶ授業を行っており、今回はその一環としてJICA九州での国際看護学外授業を実施します。JICA九州の協力のもと、JICAの活動内容の説明を受け、JICA海外協力隊として医療分野で活躍された看護師から国際看護の実態を学びます。国際情勢・国際協力・国際看護に関する知見を広めることで、生徒が看護の可能性に気づき、グローバル社会を生きる看護師として、自らのキャリアデザインを構築することを目的としています。【実施概要】日時 ：令和8年（2026年）2月17日（火）10：00～17：00場所 ：JICA九州 （福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1、JR鹿児島本線「八幡駅」から徒歩約10分）参加予定：近畿大学附属福岡高等学校看護専攻科 1年生36人【プログラム】10：00～10：05 スケジュール説明10：05～10：50 JICAの事業概要、取組紹介10：50～11：00 移動11：00～11：30 館内案内11：30～12：30 昼食12：30～13：30 JICA海外協力隊体験談13：30～13：40 移動13：40～15：40 貿易ゲーム（貿易を疑似体験し、国際経済や国間格差、国際協力について学ぶ 参加型プログラム）15：40～15：50 休憩15：50～17：00 レポート記入、施設内自由見学【関連リンク】附属福岡高等学校https://www.fhs.kindai.ac.jp/