NRIネットコム株式会社は、2026年3月19日(木)に開催される、Google Cloud 主催「Agentic AI Summit '26 Spring」に協賛・出展いたします。





NRIネットコム株式会社はスポンサー セッションとして、「デジタルマーケティングの変革～データ×AIエージェント活用の課題と解決策～」というテーマで、16:15より登壇いたします。









■Google Cloud Agentic AI Summit '26 Spring 開催概要

日程 ： 2026年3月19日(木) 10:00 - 18:30(予定)

ウェブサイト： https://goo.gle/gcagentic_ai_ptn2

開催方法 ： ハイブリッド

(TAKANAWA GATEWAY Convention Center／オンライン配信)

主催 ： グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

参加費 ： 無料(事前登録制)

会場定員 ： 1,000名





＜アジェンダ＞

○ブレイクアウト セッション

○デモブース

○生成AI事例ピッチコンテスト

○第4回Agentic AI Hackathon with Google Cloud

ピッチコンテスト＆表彰式









生成AIの活用はより高度な「AIエージェント」へと進化し、ビジネスに大きな変革をもたらすことが予測されます。Google Cloudは「AIエージェント」をメインテーマとしたイベント「Agentic AI Summit '26 Spring」を開催します。





今回はビジネスリーダーの皆様を対象に、AIエージェントを活用した業務効率向上およびビジネス変革の具体的な事例や、Google Cloudの最新製品情報をご紹介いたします。





AIエージェントの現在と未来を考察する本サミットに、ぜひご参加ください。





※Google Cloudは、Google LLC の商標です。その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。









【会社概要】

商号 ： NRIネットコム株式会社

代表者： 代表取締役社長 田原 亜希子

所在地： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター14F

設立 ： 1991年4月1日

URL ： https://www.nri-net.com/