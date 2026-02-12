イタリア・ローマ発 ― 2026年4月16日～19日に開催される第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ(Anantara Concorso Roma)では、ローマ中心部にイタリアの歴史的名車70台が集結することが発表されました。この待望のイベントは、イタリア車のデザイン、ローマのホスピタリティ、そしてイタリアの美食の粋──すなわちイタリアのライフスタイルに根差すイタリアならではの美意識と社交文化＝“ラ・ドルチェ・ヴィータ”の精神──を祝う3日間の華やかな祭典です。壮観なショーフィールドに展示される、イタリア車のアイコンといえる名車の数々を、ローマの美しい景観を背景に鑑賞できるまたとない機会を提供いたします。





●ル・マン24時間レースで通算6勝を挙げている3台のフェラーリ、「1961年製Ferrari 250 LM」、「1963年製Ferrari 275P」、「2023年製Ferrari 499P」がアナンタラ・コンコルソ・ローマに登場！





●イタリア車のカルチャーとイタリアならではの美意識と社交文化、すなわち“ラ・ドルチェ・ヴィータ”を祝う前例のないイベントを、ローマ中心部で開催





●ローマ中心部のヴィラ・ボルゲーゼ庭園内にある歴史的建築「カシーナ・ヴァラディエール」と、同庭園に隣接する円形広場「ピアッツァ・ブカレスト」に広がるショーフィールドに、イタリアが誇るカーデザインとエンジニアリングを体現する70台を展示





アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026に登場する1964 Ferrari 250 LM





■“跳ね馬”のエンブレムで名高いフェラーリが誇るル・マン勝利の3台

アナンタラ・コンコルソ・ローマ2026では、フェラーリが誇るル・マン24時間レース制覇車のなかでも特に名高いレーシングカー3台──「1961年製Ferrari 250 LM」、「1963年製Ferrari 275P」、「2023年製Ferrari 499P」──が展示されます。それぞれの車両は、フェラーリの国際レースでの継続的な成功と、モータースポーツ技術の進化を体現しています。





◆1961年製 Ferrari 250 LM

1965年のル・マン24時間レースを制した250 LMは、フェラーリに6連覇をもたらした1台です。民間チームによるフェラーリとして総合優勝を果たしたわずか2台のうちの1台であり、ノース・アメリカン・レーシング・チーム(NART)によって出走しました。





◆1963年製 Ferrari 275P

4台製作された250Pの1台として誕生した本車両は、1963年のル・マン24時間レースに向け、修理中のシャシー(エンジン・サスペンション・ボディ・駆動系などを支える車の骨格・土台となる基礎構造フレーム)の代替として投入され、レース史上初の“オール・イタリアン”の勝利を成し遂げました。その後フェラーリはシャシーを275P仕様へとアップグレードし、本車両は1964年のル・マン24時間レースでも再び優勝を飾りました。





◆2023年製 Ferrari 499P

フェラーリは499Pを「最先端技術のラボラトリー」と称しています。ハイブリッドパワートレインとV6エンジンを搭載した本車両は、現代モータースポーツの驚異と呼ぶにふさわしい存在であり、ル・マン24時間レースで3年連続優勝を果たしています。









■イタリア車の至宝がローマに集結

2025年4月のフランシスコ教皇逝去に伴い、初開催が延期となっていたアナンタラ・コンコルソ・ローマは、その後の一年を経て、より洗練され、規模を拡大して開催されます。従来会場であるカシーナ・ヴァラディエールのショーフィールドに加え、ヴィラ・ボルゲーゼ庭園に隣接する壮麗な円形広場ピアッツァ・ブカレストまで会場エリアを拡張し、イベントスケールは大きく広がりました。ここに、世界最高峰のイタリア車(Automobili Italiane)が一堂に集い、競い合い、それぞれが語る唯一無二の物語が、来場者を魅了します。





アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026に登場する1963 Ferrari 275 P





■アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026プログラム

◆4月15日 水曜日

オーナーやローマに早めに到着する招待ゲストを対象に、市内観光や厳選されたショッピング体験をお楽しみいただけるオプションプログラムが用意されています。





◆4月16日 木曜日

夕刻に、招待ゲストの方々をお迎えして、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル(Anantara Palazzo Naiadi Hotel)のルーフトップでウェルカムレセプションが開催されます。





◆4月17日 金曜日

午前中に“ジーロ・ディ・アナンタラ”(Giro d’Anantara／ローマ市内を巡行するコンコルソ参加車両パレード)がホテル前の共和国広場：ピアッツァ・デッラ・レプッブリカ(Piazza della Repubblica)を出発し、街中を巡行しながら住民や観光客を魅了します。その後、招待ゲストの方々をお迎えして、ヴィラ・ボルゲーゼ内のカシーナ・ヴァラディエールに登場するポップアップ・トラットリアでのディナーで一日を締めくくります。





◆4月18日 土曜日

コンコルソ参加車両の審査が行われます。オーナーたちは愛車とともにカシーナ・ヴァラディエールに集い、シャンパーニュレセプション、オーナーズ・マーキー(Owners’ Marquee)でのランチが開催されます。また、VIP向けの観光プログラムも用意され、ショーフィールドは、デイ・パス購入者にも開放。壮麗なパラッツォ・ブランカッチョ(Palazzo Brancaccio)では、コンコルソ・セレブレーション・ディナーが開催されます。





◆4月19日 日曜日

前日に続き、デイ・パス購入者もショーフィールドを見学でき、午後には授賞式が開催されます。各クラスの優勝車および準優勝車が表彰され、フィナーレとして、記念すべき第1回「アナンタラ・コンコルソ・ローマ ベスト・オブ・ショー」トロフィーの授与が行われます。





詳細なプログラムは以下よりご覧いただけます。

◆コンコルソ・プログラム： https://www.anantaraconcorsoroma.com/en/programma/









■情熱が導くコラボレーション

アナンタラ・コンコルソ・ローマは、アナンタラ・ホテル＆リゾート(Anantara Hotels＆Resorts)が主催し、UBSがプレゼンティングパートナーを務めるデスティネーションイベントです。ローマ最高峰のラグジュアリーホテル、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマを拠点に展開され、リシャール・ミル(Richard Mille)およびロクトン(Lockton)がイベントパートナーとして参加します。また同イベントは、ローマ市を管轄する政府機関であるローマ・カピターレ(Roma Capitale)の協力のもとで開催されます。





コンコルソ参加者や自動車愛好家は、このイベントの中心に身を置くことのできるエクスクルーシブなパッケージを予約することができます。パッケージには、VVIPウィークエンド・チケット、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルでの滞在、特別なダイニング体験、そしてイベントへのプレミアアクセスが含まれています。

また、95ユーロからのデイ・パスに加え、宿泊付き・宿泊なしのウィークエンド・パスも販売されます。









■アナンタラ・コンコルソ・ローマ2026最新情報について：

ニュースレターへのご登録および、Instagram、公式サイトにて最新情報をご確認ください

◆ニュースレター： https://www.anantaraconcorsoroma.com/en/newsletter/

◆Instagram ： https://www.instagram.com/anantaraconcorsoroma/

◆公式サイト ： https://www.anantaraconcorsoroma.com/









■アナンタラ・コンコルソ・ローマ2026のパッケージおよびチケットに関するお問い合わせ先：

◆Eメール： guest-relations@anantaraconcorsoroma.com





アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026ーアナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル背景





■アナンタラ・ホテル＆リゾート(Anantara Hotels＆Resorts)について

現代の旅行者のためのラグジュアリーなホスピタリティ・ブランドであるアナンタラは、2001年の創業以来、世界でも有数の素晴らしいデスティネーションで、本物の場所、人々、物語とゲストを結びつけてきました。アナンタラでは、どのホテルであってもその土地の環境や文化を大切に取り入れ、お客さま一人ひとりにとって忘れられない思い出を作り出します。都会から海、砂漠からジャングルまで、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、中東、インド洋地域に50軒以上のホテル＆リゾートを展開し、心温まるタイ流のおもてなしを提供しています。

アナンタラは、世界的なホスピタリティグループであるマイナー・ホテルズのメンバーであり、GHA DISCOVERYロイヤリティプログラムの加盟ブランドです。詳細は以下よりご確認ください。





◆公式サイト： https://www.anantara.com/ja

◆Facebook ： https://www.facebook.com/anantara

◆Instagram ： https://instagram.com/anantara_hotels/

◆TikTok ： https://www.tiktok.com/@anantarahotels

◆YouTube ： https://www.youtube.com/user/AnantaraJourneys









■マイナー・ホテルズ(Minor Hotels)について

マイナー・ホテルズは、世界59カ国で640軒以上*のホテル、リゾート、ブランド・レジデンスを運営するホスピタリティ業界のグローバル・リーダーです。アナンタラ(Anantara)、エレワナ・コレクション(Elewana Collection)、The Wolseley Hotels、チボリ(Tivoli)、Minor Reserve Collection、NH コレクション(NH Collection)、nhow、アヴァニ(Avani)、Colbert Collection、NH、オークス(Oaks)、iStay Hotelsのホテルブランドと、多彩なレストラン＆バー、旅行体験、スパ＆ウェルネスブランドの多様なポートフォリオを通じて、革新的で洞察に満ちた体験を創造しています。40年以上にわたる実績を誇るマイナー・ホテルズは、ゲスト、チームメンバー、パートナーにとって最も重要なことに常にフォーカスすることで、より強力なブランドを築き、持続的なパートナーシップを育み、ビジネスを推進しています。

マイナー・ホテルズは、グローバル・ホテル・アライアンス(Global Hotel Alliance/GHA)のメンバーです。GHA DISCOVERYの一部である統一されたロイヤルティプログラム、マイナー・ディスカバリー(Minor DISCOVERY)を通じて、ゲストの皆さまをお迎えしています。マイナー・ホテルズの詳細は以下をご覧ください。





◆公式サイト： https://www.minorhotels.com/

◆Facebook ： https://www.facebook.com/minorhotels/

◆Instagram ： https://www.instagram.com/minorhotels/

◆LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/minor-hotel-group/

◆TikTok ： https://www.tiktok.com/@minorhotels

◆YouTube ： https://www.youtube.com/@MinorHotels





*物件数には、現在運営中のプロパティに加え、所有、合弁事業、契約済みリース、運営委託契約に基づき開発予定のプロパティを含みます。