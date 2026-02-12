エルグラムのテンプレート管理画面刷新でメッセージ管理がより容易に

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月29日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。

アップデートでは、テンプレート管理画面の表示を一新。視認性・操作性が向上し、日々の運用がよりスムーズに行えるようになりました。

テンプレートの管理画面を更新

今回のアップデートでは、テンプレート管理画面のデザインを刷新しました。これにより、メッセージ内容を管理画面上で直接確認でき、各テンプレートの設定内容を把握しやすくなります。

従来の管理画面では、テンプレートの詳細確認に個別の編集画面を開く必要がありましたが、今後は一覧画面から内容確認が可能となり、複数のテンプレートを扱う際の確認手順を削減できます。

テンプレート管理画面は、サイドメニューの「メッセージ管理」から「テンプレート」を選択することでアクセスできます。

テンプレート機能について

テンプレート機能は、作成済みの文面を保存し、さまざまな場面で呼び出して使用できる機能です。一度作成したメッセージを繰り返し活用できるため、毎回同じ内容を入力する手間を省き、業務の効率化に貢献します。

テンプレートでは、以下の4種類のメッセージタイプを作成できます。

- テキスト：文字のみのシンプルなメッセージ（最大1,000文字、絵文字対応）- パネルボタン：画像・テキスト・選択肢を組み合わせたメッセージ- クイックボタン：ユーザーが1回だけタップできるボタン形式のメッセージ- メディア：画像・動画・音声を送信できるメッセージ

また、ユーザー名や配信日などの情報を自動で挿入する機能も備えており、一人ひとりに合わせたメッセージ配信が可能です。自動応答機能と組み合わせることで、問い合わせ対応の自動化も実現できます。

※本アップデートは管理画面のUI（ユーザーインターフェース：操作画面の見た目や使い心地）改善です。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース：システム同士をつなぐ仕組み）を使用したInstagramの自動化ツールです。

2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一斉配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes