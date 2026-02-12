【武蔵野大学】発達障害は「個性」か？発達支援の「いま」を問う　子どもの発達支援の専門家４名が集結　武蔵野大学人間科学研究所主催「第11回武蔵野言語聴覚カンファレンス」３/14（土）開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学人間科学研究所（所長：辻 惠介）は３月14日（土）に「第11回武蔵野言語聴覚カンファレンス」をTKP東京駅カンファレンスセンター（東京都千代田区）で開催します。

当日は、武蔵野大学大学院生による研究報告のほか、特別企画として子どもの発達障害の分野で活躍する専門家４名をシンポジストに招いて、「子どもの障害と多様性―国内外の発達支援から見えてくるものー」と題したディスカッションを行います。人間科学に関心を持つ大学生・大学院生をはじめ、一般の方々に向けてそれぞれの知見を語ります。

【開催概要】

【スケジュール】

【特別企画シンポジウム 登壇者プロフィール】

■井崎 基博

熊本保健科学大学保健科学部 教授・言語聴覚士。大阪大学大学院 人間科学研究科 博士後期課程修了。博士（人間科学）。専門分野は発達心理学、キーワードは発達障害、言語発達障害、早産、コミュニケーション行動。外国にルーツを持つ子どもたちの言語臨床を行っている。

■田幸 恵美

早稲田大学人間科学学術院助手。社会福祉士（日本）、ソーシャルワーカー（米マサチューセッツ州・英イングランド）。Boston College School of Social Work 修士課程修了。日米において社会的養護や障がい児支援領域に従事したほか、英ロンドン市の児童相談所で実践経験を有する。2025年４月より現職。専門はこども家庭ソーシャルワークと人材育成・定着。

■松田 こずえ

武蔵野大学教育学部 准教授。公立・私立幼稚園勤務経験を有する。お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 人間発達科学専攻 保育・児童学領域 博士後期課程を修了。博士（社会科学）。子どもの参画、男女平等教育や、ノルウェーの幼児教育・保育政策の分析、幼児の ICT 活用に関する研究を行っている。専門は保育学、幼児教育学、国際保育。

■柴田 光規

社会福祉法人青い鳥 川崎西部地域療育センター所長。小児精神科医。国立成育医療研究センターこころの診療部や総合病院小児科勤務後に現職。専門はコミュニティー発達支援。最近気になるキーワードは家族支援、社会的処方、当事者研究、ケアとアート、医療人類学。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

