ポピンズの高齢者向け在宅ケアサービス「VIPケアサービス」が「100年人生サポート認証」に認定

株式会社ポピンズ (東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子）の子会社・株式会社ポピンズファミリーケアが提供する高齢者向け在宅ケアサービス「VIPケアサービス」が、この度「100年人生サポート認証」を取得しました。この認証制度は、一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA）が介護保険外サービスの品質向上と利用者の安心につながる市場形成を目的として設定したもの。協会が定めるガイドラインを満たした事業者が認定され、高齢者やその家族が「質の高い事業者」として見極める指標として活用されます。

※参考：一般社団法人 介護関連サービス事業協会（https://csba.work/）





「質の高い事業者」を見極める指標となる認証制度

高齢者の方が安心して住み続けるためには、公的サービスだけではなく多様な介護ニーズにこたえる「介護保険外サービス」の活用が不可欠です。これまで、消費者への情報提供や、サービスの信頼性を判断する基準が定まっていなかったことから、この度一般社団法人 介護関連サービス事業協会により、「100年人生サポート認証」が設定されました。これは、協会が定めるガイドラインを満たした事業者が認定され、高齢者やその家族が「質の高い事業者」として見極める指標として活用されます。

ポピンズファミリーケアは、1月19日に公表された第一期の認証事業者の一つとして選ばれました。

25年以上選ばれ続ける「VIPケアサービス」3つの特徴

「VIPケア」は、ご家族の一番大切な方=Very Important Person（VIP）をお守りするサービスという思いを込めて名付けられ、25年以上、上質なサービスを求める方々に利用いただいてきました。今後も、大切なご家族に寄り添ったサービスを提供してまいります。





1. 完全オーダーメイドで、柔軟に利用可能

家事、介護、看護の3つのコースがあり、お客様のご状況の変化に合わせて柔軟に利用できます。様々なお困りごとやご希望、介護保険外のご要望まで、幅広く対応します。





2. 専属コーディネーターによる安心サポート

専属コーディネーターが、お伺いするスタッフの選定から、日々のあらゆるご要望・調整・手配を一括してお困りごとを迅速に解決します。





3. ホスピタリティあふれる質の高いスタッフ

介護福祉士、看護師、秘書、客室乗務員等の様々なキャリアを持つ人財を有し、ホスピタリティ、接遇マナーを重視し採用・育成。お客様の気持ちに寄り添うことの出来る最適なケアスタッフがお伺いします。







■ 利用に関しての問い合わせ

株式会社ポピンズファミリーケア シルバーケアサービス部

0120-06-2100（平日9～18時）

https://www.poppins.co.jp/familycare/service-vipcare/





■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。



■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名：株式会社ポピンズ

住所：東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立：1987年

代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子

ホームページ：https://www.poppins.co.jp/hldgs/

主要子会社：

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター

株式会社ウィッシュ



株式会社ポピンズ