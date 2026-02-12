【新機能】「SNSマーケターAIHey」、TikTokアカウント連携機能をリリース！ライスカレープラスのマーケティングノウハウと掛け合わせて効率的な運用支援が可能に

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 馨、以下「当社」）は、提供中の「SNSマーケターAIHey」において、新たにTikTokアカウントとの連携機能をリリ-スいたしました。

本機能により、従来のInstagramに加え、TikTokにおいてもユーザー固有のデータを踏まえた具体的なSNS運用アドバイスが可能となります。

■背景と課題：SNS運用の「分析」と「改善」の難しさ

近年、企業のマーケティング活動においてInstagramやTikTokをはじめとするSNSの活用は不可欠となっています。しかし、多くの企業において「流行の移り変わりが早く、どう改善すべきかわからない」「専門的な知見を持つ担当者が不足している」といったSNS運用上の課題が顕在化しています。これまで「SNSマーケターAIHey」は、Instagram運用における強力なパートナーとして活用されてきましたが、TikTok運用を行う多くのユーザー様より「TikTokのデータに基づいたアドバイスも欲しい」という強いご要望をいただき、このたびTikTokへの対応を開始いたしました。

■TikTokアカウントとのデータ連携で、より精度の高いアドバイスを実現

今回リリースした「TikTok連携機能」では、ユーザーは自身のTikTokアカウントを「SNSマーケターAIHey」に連携することで、TikTokアカウントのパフォーマンスデータ（再生数、エンゲージメント率など）をAIに共有することが可能になります。

従来の一般的な生成AIとは異なり、「SNSマーケターAIHey」は連携されたアカウント固有の数値データと、当社のSNS支援実績、グループ会社が保有するSNS実績に基づくマーケティングノウハウを掛け合わせることで、より実践的で精度の高いアドバイスを提供します。

また、本機能によりInstagram運用を行っていない企業様でも、TikTok運用の専属パートナーとして「SNSマーケターAIHey」を最大限にご活用いただけます。

■SNSマーケターAIHeyとは

「SNSマーケターAIHey」は、AIを介して“SNSマーケティングのスペシャリスト”の知見にアクセスできるコンサルティングツールです。

SNSマーケティングに必要な企画・投稿・分析・改善提案・各施策の詳細までを一気通貫でサポート。

まるで社内に専属のSNS担当社員を雇うような感覚で、いつでも相談・ご活用いただけます。

■【2026年３月末まで】無料キャンペーンについて

より多くの企業さまに成果を実感していただくため、「SNSマーケターAIHey」は、2026年３月末まで全機能を無料でご提供いたします。

初期費用は不要で、登録後すぐにお使いいただけます。今後も随時アップデートを予定していますので、ぜひこの機会にご利用ください。

URL：https://ai-hey.jp/

■お問い合わせ

詳細・お申し込みは下記よりお問い合わせください。

https://ricecurryplus.co.jp/contact

【会社概要】

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/