【2026年2月5日（木）】TOMORROWLAND（トゥモローランド）「THE FOCUS. michino PARIS（ミチノ・パリ）」開催
株式会社 トゥモローランド
Size：30 x 23 x 10 cm
Color. BLACK
33-03-62-03085
\238,700（tax in）
Size：30 x 23 x 10 cm
Color. TOURTERELLE
33-03-62-03085
\238,700（tax in)
Size：Size：24 x 19 x 9 cm
Color. BLACK
33-03-62-03086
\198,000（tax in）
Size：Size：24 x 19 x 9 cm
Color. TOURTERELLE
33-03-62-03086
\198,000（tax in）
Size：Size：24 x 19 x 9 cm
Color. PALE
33-03-62-03087
\198,000（tax in）
Size：Size：24 x 19 x 9 cm
Color. GRILLON
33-03-62-03088
\198,000（tax in）
ABOUT｜michino PARIS（ミチノ・パリ）
フレンチエレガンスと日本の美学が融合する特別イベント
トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店、熊本New-S店にて『THE FOCUS. michino PARIS』を開催します。
期間中は、ブランドを象徴する人気モデル「LUTECE（ルテス）」を中心に、新作や通常取り扱いのないアイテムを特別にご用意。洗練されたレザーの質感と、パリの空気を纏うエレガントな佇まいをご堪能いただけます。
ABOUT｜michino PARIS（ミチノ・パリ）
数々のハイメゾンでキャリアを積んだ日本人デザイナー、ヤス・ミチノ氏により2014年にパリで創業。 フランスのエレガンスと日本の誇る洗練されたミニマルな美学をかけ合わせたレザーグッズを提案。 「全ては素材から始まる」 との言葉の下、使用する革は全て世界最高峰と言われるフランス国内のタナリーから調達。 「張り切っていないけどどこかエレガント」なパリジャンのスタイルを表現しています。
開催概要
■ 2026年2月12日（木）～2月23日（月）
トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店
千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館専門店街 4F
■ 2026年2月18日（水）～3月3日（火）
トゥモローランド 熊本New-S店
熊本県熊本市中央区上通町2-2 New-S 1F