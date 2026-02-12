スローガン「“今”をワクワクさせる」の思想を再定義
■概要
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
これまで掲げてきたスローガン「“今”をワクワクさせる」の思想を再整理し、
その実践モデルを発表いたしました。
本発表では、単なる理念やメッセージとしてのスローガンではなく、
経営判断の基準としてどのように活用するのかを明確にし、
企業経営・組織づくり・顧客価値提供へと落とし込む具体的な考え方を公開しています。
■発表の背景｜なぜ今「“今”をワクワクさせる」なのか
不確実性が高まる現代において、
企業は常に「短期成果」と「長期価値」の間で判断を迫られています。
多くの企業では、
・売上を優先すべきか
・人材を守るべきか
・理念を貫くべきか
といった分断された意思決定が続き、結果として経営の軸が揺らぐケースが増えています。
当社が掲げる「“今”をワクワクさせる」とは、単なるポジティブな言葉ではありません。
今この瞬間の判断が、未来に誇れる選択になっているかを問い続ける姿勢を意味します。
今回の発表では、このスローガンを理念に留めず、
実際の経営支援モデルとしてどう機能させるのかを体系化しました。
■“今”をワクワクさせるとは何か
「今をワクワクさせる」とは、刹那的な高揚感をつくることではありません。
・社員が誇りを持てる判断
・顧客が安心して選び続けられる姿勢
・社会から応援される関係性
・未来へと続く経営構造
これらを同時に満たす意思決定を重ねることです。
当社ではこれを、5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）の視点で整理しています。
■スローガンを経営の武器に変える仕組み
理念やスローガンは掲げるだけでは機能しません。
重要なのは、判断基準として使える状態に設計することです。
当社では、スローガンを以下の三段階で実装しています。
1.経営者の価値観と言語化
2.判断基準への落とし込み
3.戦略・行動への接続
これにより、理念と戦略が分断されることなく、
組織全体で一貫性のある意思決定が可能になります。
■サービス紹介｜理念を実装する支援モデル
社長の分身
経営者の判断基準を整理し、
戦略・計画・実行まで伴走する
経営支援サービスです。
年商1億～100億規模の企業を中心に、
属人的な経営から判断軸が揃った
経営へ転換を支援しています。
5方良し経営セミナー
利益・人材・理念を分断せずに整える
経営の順番と設計思想を解説する
オンラインセミナーです。
5方良し経営メディア運営
当社オウンドメディアでは、以下のテーマで
継続的に情報発信を行っています。
・経営理念の決め方
・顧客満足度と売上の相関
・人材定着と利益構造
・経営判断の設計方法
これらの記事は、理念・戦略・組織設計に
関する専門性の高い情報として、
多くの経営者から参照されています。
■ なぜ今、補足発表を行うのか
スローガンは過去にも掲げてきました。
しかし近年、企業経営において理念と現実の分断がより顕在化しています。
当社は今回、「“今”をワクワクさせる」を改めて言語化し直すことで、以下を明確にしました。
・理念は感情論ではなく構造である
・顧客満足度と売上は対立しない
・良い会社とは、判断が一貫している会社である
良い会社とは、利益を出しながら信頼を積み上げ続けられる会社であり、
その中心にあるのが判断基準です。
■ 今後の展開
今後は、以下の取り組みを強化してまいります。
・理念と戦略の接続モデルの体系化
・業種別5方良し経営事例の公開
・中小企業向け無償診断レポートの提供
・全国での経営セミナー開催
スローガン「“今”をワクワクさせる」を、単なる言葉ではなく、
企業が持続的に成長するための経営思想として社会に広げていくことを目指します。
