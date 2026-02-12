佐賀の未来を「起業・複業」の力で切り拓く。実践型プログラム「SAGA Smart Terakoya」の取組事例発表会を3月12日(木)開催！

株式会社トレジャーフット

株式会社トレジャーフット（本社：神奈川県鎌倉市、九州支店：佐賀県佐賀市）は、佐賀県の支援のもと、公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）が主催する「IT人材起業・複業推進事業（SAGA Smart Terakoya）」の一環として、2026年3月12日（木）に、今年度の取組事例を紹介する「MEET UP TERAKOYA 起業・複業から考える佐賀の未来～地域企業・教育機関と共に築く、挑戦の可能性～」を開催いたします。

◆イベントの開催背景

今年度の締めくくりとなる本イベントでは、「観光・次世代育成・スポーツ」という3つのテーマにおいて、Terakoyaの起業・複業実践者が地場企業や教育機関と連携した各種プロジェクトの舞台裏と成果を発表します。 「起業・複業人材と地域起業・教育機関の連携の可能性」「点として始まった挑戦をどう循環させていくか」等を、産・学・官それぞれの視点で深掘りしながら、佐賀県の産業振興における「起業・複業」の可能性を考えていきます。

◆プログラム内容

◆ 第一部：プロジェクト成果報告クロストーク

今年度、Terakoyaを通じて生まれた「観光・教育・スポーツ」の3つのプロジェクトについて、現場で奔走したメンバーが登壇し、その成果と可能性を語ります。

【テーマ1. 観光 × 事業開発：小城観光アイディアソン】

「観光協会のリアルな課題を、外部視点でビジネスの種へ」 小城市観光協会が抱える「観光資源の活用」や「収益化」という切実な課題に対し、Terakoyaに参加する起業・複業希望者が参画。地元の視点だけでは気づけなかった「小城の魅力」を再定義し、共にアイディアを練り上げました。単なるイベント提案に留まらず、外部人材のスキルと地域資源を掛け合わせることで、地域経済を潤す新たな「稼げる観光」の形を模索したプロセスを報告します。

＜登壇者＞

- 株式会社音成印刷 代表取締役社長 音成 信介 氏- Terakoya人材 岡村 倫明 氏【テーマ2. 次世代育成 × 起業・複業：佐賀大学連携・特別授業】

「学生の柔軟な発想に、社会人の視点を。全7回で挑むソリューション提案」 佐賀大学の正規授業に、Terakoyaの社会人メンバーが「伴走者」として参加。株式会社ミズのリアルな経営課題（健康寿命延伸に向けた集客など）に対し、学生と共に解決策を考え抜きました。学生の自由な発想を、社会人がビジネス視点で磨き上げることで、教育の質を深めると同時に、若者が「地域企業と働く面白さ」を体感する、新しい次世代育成のモデルを提示します。

＜登壇者＞

- 佐賀大学 ウェルビーイング創造センター 准教授 山内 一祥 氏- 株式会社ミズ 地域連携部 PFS推進グループ 田中 美祈 氏- 佐賀大学農学部 宮本 真帆 氏- Terakoya人材 高田 淳 氏【テーマ3. スポーツ × 地域貢献：佐賀バルーナーズ「お仕事体験2025」】

「中学生へデジタルスキルを伝承。佐賀にいながら世界とつながる働き方」 若年層の人口流出防止に向け、プロスポーツの熱狂をフックに、中学生へライティング・生成AI・デザインを教えるワークショップを実施。講師を務めたのはTerakoyaで学ぶ起業・複業実践者。「佐賀でもデジタルスキルがあれば自分らしく働ける」ことを、大人たちが自らの背中で示すとともに、スポーツチームをハブにした多世代交流とスキル還元の仕組みについて語ります。

＜登壇者＞

◆ 第二部：パネルディスカッション

- 株式会社バルーナーズ DAO事業部 チーフ 眞柴 啓輔 氏- Terakoya人材 古賀 幸子 氏（ライティング講師）- Terakoya人材 小竹 真奈美氏（デザイン講師）

「佐賀で挑戦する未来の作り方 ― 起業 × 地場企業 × 教育の可能性 ―」

第一部の各現場で起きた変化をさらに抽象化し、「これからの佐賀」に必要なエコシステムを考えていきます。「 なぜ、今『起業家・複業人材』との連携が地場企業や教育機関に必要なのか？」「点として存在していた挑戦を、どうやって地域全体の循環へと変えていくか？」 産・学・官それぞれの立場で挑戦するゲストと共に、佐賀の未来を語っていきます。

◆ 開催概要

日時：2026年3月12日(木) 18:00～21:00

会場：SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 県庁地下1階）

参加費：無料

対象者：佐賀での起業・複業に興味がある方、地域連携を検討中の経営者、教育関係者等

詳細・申込：https://saga-terakoya.com/202600312meetup/（締切：3月11日 18:00）

◆SAGA Smart Terakoyaとは

公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベースが主催する「SAGA Smart Terakoya」は、“スキルを活かした起業・複業に挑戦する”人材育成事業です。

目指すのは「スキルの地産地消」。

デジタルスキルを活かした「起業・複業」の実現に向けて、講座・コミュニティ・実践の場で仲間とともに学び・実践する場です。県内外の多様な人材が参加し、企業との共創や地域課題解決、新規事業創出に挑戦してまいりました。

公式サイト：https://saga-terakoya.com/

＜主催：公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース＞

佐賀県では、令和2年度から、SAGA Smart Samurai（プログラミング人材育成講座）およびSAGA Smart Ninja（DX人材育成講座）、RYO-FU AI SCHOOL（AX人材育成講座）といった、IT人材育成のための講座を開催しており、これまでに約800名のIT人材の育成を行ってきました。公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立したDXとスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織が「RYO-FU BASE」こと「さが産業ミライ創造ベース」です。

佐賀県産業労働部産業DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化。SAGA Smart Terakoyaでは、県内の人材が地域で活躍し、スキルを地域のために循環させていく「スキルの地産地消」を進めています。

〒840-0826 佐賀市白山2丁目1番 12号佐賀商工ビル4階

HP：https://ryofubase.jp/

◆株式会社トレジャーフット

「宝物は、地場にある。」を経営理念に、地場産業の発展に貢献し、経済と文化がめぐる社会の実現に向けて「共走」し続けることを目指しています。「外部人材活用事業」「人材育成事業」「コミュニティ事業」「金融事業」の4事業を中心に、地域パートナーと連携を図りながら、「地場産業の発展モデル」を全国へ展開。2025年2月には、初の支店となる九州支店を佐賀県佐賀市に開設。佐賀を今後さらに注力していく重要な拠点と位置づけ、地域との連携を強化しながら事業展開を進めていきます。



代表者：代表取締役社長 田中 祐樹

所在地：

【本社】神奈川県鎌倉市大町一丁目9-22トレジャーフットビル3階

【九州支店】佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル5階 507号室

【運営コワーキングスペース・the DOCK】東京都品川区東品川1丁目3－15天王洲DOCK 2階

ホームページ

https://treasurefoot.co.jp/



