【Keychron Q1 HE 8K】Makuakeにて先行販売開始｜8KHz対応磁気スイッチ搭載、日本語配列75%キーボード

速さも、正確さも、日常に。

8KHzポーリングレートと磁気センサースイッチを搭載した「Keychron Q1 HE 8K」が、「Makuake」にて先行販売を開始しました。Makuake限定で、最大20％OFFの特別価格をご用意しています。

デスク周辺機器専門メーカーブランドKeychron（香港にて設立、代表取締役：RenSong Xu）より、

8,000Hzポーリングレート対応・磁気センサースイッチ搭載キーボード「Keychron Q1 HE 8K（キークロン キューワン エイチイー エイトケー）」を発表。

日本市場向けに最適化した日本語配列（JIS）75%レイアウトを採用し、仕事からゲームまで、毎日の入力を支える一台として設計されています。

■ Keychron Q1 HE 8K（キークロン キューワン エイチイー エイトケー）

「Makuake」先行販売ページ：https://www.makuake.com/project/keychronq1he8k/

■ 先行販売期間

2026年2月12日 午前11時 ～ 3月30日 午後22時00分まで

■ 思考の流れを止めない、8,000Hz超高速入力

Keychron Q1 HE 8Kは、有線8,000Hzポーリングレートに対応。一般的な1,000Hzキーボードと比較して、8倍の入力情報を処理し、キー操作を0.125ms単位で検知します。

入力の速さや作業内容に左右されず、常に同じ感覚で入力できる安定したレスポンスを実現。

反応の遅れを感じにくく、思考を途切れさせない入力体験を提供します。

■ 高精度を支える、磁気センサースイッチ

HE（磁気）センサースイッチを採用し、キーの押し込み位置を0.01mm単位で高精度に検知。

物理接点に依存しない非接点構造により、長期間使用しても入力特性が変わりにくく、安定した操作感を維持します。

ラピッドトリガー、スナップクリック、ワンキーマルチアクション、アナログモードにも対応し、仕事からゲームまで幅広い用途に応えます。

■ 日本語入力に最適化された75%レイアウト

日本のユーザーから要望の多い日本語配列（JIS）に対応。

75%レイアウトながら、矢印キーやファンクション列を無理なく配置し、作業効率と省スペース性を両立しています。

高性能でありながら、特別な慣れを必要としない。毎日の業務や制作作業に自然に馴染む設計です。（英語配列モデルも選択可能）

■ ブラウザだけで完結する設定環境「Keychron Launcher」

Keychron Launcherは、Webブラウザ上で動作する設定ツールです。ソフトのインストールは不要。

アクチュエーションポイント調整、HE機能設定、マクロ作成、RGB制御まですべてブラウザ上で設定・即時反映が可能です。

PCや作業環境が変わっても、同じ設定にすぐアクセスでき、作業を止めません。

■ 製造販売メーカーブランド Keychron について

Keychronは2017年に創立され、メカニカルキーボードおよびPC周辺デバイスを世界的に展開するブランドです。

洗練されたデザインと機能性が高く評価され、欧州ハードウェアアワード「ベストキーボード賞」、CES 2025「イノベーションアワード」など、世界的なアワードを多数受賞。

日本国内ではヨドバシカメラ、ビックカメラなど主要量販店でも展開され、Makuakeでは累計7,900万円超の応援購入を獲得しています。

信頼と実績に裏打ちされた製品づくりで、次世代のキーボード体験を提供し続けています。

