発行:2026年2月12日

次世代オールシーズンタイヤDUNLOP

「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」 の新CMを公開

～大谷翔平選手が一人二役で運転する姿を披露、

楽曲はONE OK ROCK「The Pilot ＜/3」を起用～

DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟）は、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」の新CM 2編を、2月12日（木）より公式ホームページとYouTubeチャンネルで公開します。また、2月16日（月）から全国（一部地域を除く）で一斉にTV放映を開始します。大谷翔平選手の出演CMは今回が2作目です。





「SYNCHRO WEATHER」は、水や温度に反応し、路面状態に合わせてゴム自ら性質を変える独自技術「アクティブトレッド」を搭載しています。これによりドライ、ウェット、雪上、氷上など幅広い路面に対応し、季節ごとのタイヤ交換を不要にしました。

新CMでは、「オールシーズンタイヤは夏が苦手？」、「夏も冬も中途半端？」などの声に対し、二刀流を有言実行して人々の想像を超えてきた大谷選手が誤解を解きます。そして「SYNCHRO WEATHER」の性能の高さを力強く伝えます。

新CMは、2月12日(木)からDUNLOP公式ホームページとYouTubeチャンネルで公開し、 2月16日(月)から準降雪エリアを中心に順次、TV放映を開始します。大谷選手の夏冬様々なバリエーションの衣装や多彩な表情が満載のCMをぜひお楽しみください。

また、同時に公開されるメイキング映像では、Tシャツにキャップを被った夏服から白いダウンジャケットにニット帽という冬服へと複数回衣装を替えて撮影に挑む様子や、夏服と冬服、二人の大谷選手が車のカギを投げてキャッチするシーンの裏側も見ることができます。

さらにCM楽曲にはONE OK ROCKの「The Pilot ＜/3」を起用しています。ボーカルのTaka氏から「この曲には全ての人が主人公であり、また旅人であるというメッセージが詰まっています。」とコメントが寄せられています。

■「夏が苦手？」編 URL： https://youtu.be/Xlta1ErysxQ





■「夏も冬も中途半端？」編 URL： https://youtu.be/kAcNoN44Nno





■メイキング映像 URL： https://youtu.be/Q8hErFqgsPE





■CM楽曲「The Pilot ＜/3」提供 ONE OK ROCK Taka氏 コメント

「The Pilot ＜/3 」を起用していただきありがとうございます。この曲には全ての人が主人公であり、また旅人であるというメッセージが詰まっているので、それが伝わるといいなと思います。

＜楽曲情報＞

CM使用楽曲タイトル：The Pilot ＜/3

クレジット：Written by Taka, Pete Nappi, Jin Jin, Derek Tyler Carter

■ONE OK ROCKプロフィール

2005年にバンド結成。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。2007年にデビューして以来、全国ライブハウスツアーや各地での夏フェスを中心に積極的にライブを行い、これまでに、武道館、野外スタジアム公演、大規模な全国アリーナツアーやドームツアーなどを成功させる。さらには日本のみならず海外レーベルとも契約し、アルバム発売を経てアメリカ、ヨーロッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるなど、世界基準のバンドになってきている。

■大谷翔平プロフィール

大谷翔平（おおたにしょうへい）・1994年7月5日生まれ（年齢31歳）・岩手県奥州市出身

2013年： 花巻東高校からドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団

2017年： メジャーリーグ ロサンゼルス・エンゼルスに入団

2023年： ロサンゼルス・ドジャースに移籍

2024年： 「50本塁打・50盗塁」で“50-50”を達成

2025年： メジャーリーグ シーズン最優秀選手（MVP）に3年連続4度目の選出

■次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」

路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する次世代オールシーズンタイヤ。DUNLOPが独自に開発した、ゴムの内部に水や温度に反応するスイッチを組み込んだ技術「アクティブトレッド」を初めて搭載したタイヤです。外部環境の変化に応じてゴムの性質を自動的に切り替え、晴・雨・雪・氷のあらゆる路面状況で高い走行性能を発揮します。サマータイヤとスタッドレスタイヤの性能を兼ね備え、夏・冬でのタイヤ交換の手間なく、一年中変わらない安心感を提供します。

＜シンクロウェザー特設サイト＞https://tyre.dunlop.co.jp/special/synchroweather/





<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788