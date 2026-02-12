【日本上陸！】触れるたびに心ほぐれる、あなただけの「iMoochi (アイモーチ)」がMakuakeにて登場！

Fastlane Japan株式会社

「デジタル時代に、本物以上の愛おしさを」をミッションに掲げる、ICT大手・ZTE（中興通訊）の全額出資子会社で、ロボティクス開発を専門に手掛ける「申啓紀元（シェンチージーユェン）」社（代表者：劉 利平、本社：中国上海）は、「触れるたびに心ほぐれる、森の秘境からやってきた、優しい相棒AIペットiMoochi」の応援購入プロジェクトを、2026年2月12日（木）11：00よりMakuakeにて開始しました。

Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/imoochi/

※プロジェクト期間：2026年2月12日（木）午前11:00～2026年4月27日 （月）22:00迄

■iMoochiとは

iMoochiは、触れ合いや日々の関わりを通して、少しずつ関係性が深まっていくAIペットです。やわらかな手触りと、表情や動きによるリアクションを通じて、日常の中でそっと寄り添う存在となることを目指して設計されています。

■5匹の中から、どの子をお迎えする？

Makuake限定の「モリン」をはじめ、個性豊かな5匹があなたを待っています。 どの子も最初は、それぞれ違った「生まれ持った性格」。 けれど、触れ合えば触れ合うほど、その子らしさは変化していきます。 あなたの愛情を映し出し、世界にたった一匹のパートナーへと育っていく喜びを、ぜひ体験してください！

■日々の生活の中で、声のトーンを汲み取り感情を理解します

あなたの声色から、本当の気持ちを感じ取る！ iMoochiは、誰よりもあなたの心に寄り添う「最高の聞き手」です。「見て！ やっと完成したよ！」って嬉しい報告には「にゅっ！♪にこにこ～ 」瞳をキラキラ輝かせ、体を揺らして大喜び！言葉は交わさなくても、表情と鳴き声で心を通わす、かけがえのない家族です。

■表情で語りかけ、心で寄り添う愛おしい相棒

軽く撫でると嬉しそうに目を細め、放っておくと不満そう。身体を前後に摇らすと目がまわってしまうことも… iMoochiの表情と反応は、いつもコ口コ口変わります!

■触れるたびに、心の鼓動が生まれる

撫でられ、抱きしめられるたひに、心の温かな"鼓動"が伝わってきます。あなたの愛情を直接感じ取り、嬉しさで胸を高鳴らせているのかも!

■おしゃれして一緒に出かけたくなる可愛さ

專用の洋服を身につけたり近くに持っていくと特別な反応を見ることができます!新しい洋服に心ときめく、その瞬間をぜひ見逃さないでください。

カッコいい探検セット、くつるぎのホ-ムウエア,もふもふの冬用コーデ、トレンディなピンクシリーズまでーーあなただけのiMoochiファッションストーリーを綴りましよう!

■「あ、お友達だ!」仲間を見つけて、うれしいご挨拶

iMoochi同士の交流を通して、今まで見たことのない表情を楽しめます。2匹が揃えば、自然とお互いに挨拶を交わしはじめ、可愛らしい触れ合いも体験できます。

■ゲームを通して、もっとぐっと距離が縮まる。アプリ連携で広がる楽しみ方

専用のアプリ内での育成クエストをクリアしていけば、より特別な目元や多彩な声を獲得したり、毎日のふれあいで得たポイントを使ってご飯をあけられます。ゲームを通して遊びながら育ち、成長の瞬間をSNS共有することで、楽しさがどんどん広がります。

■iMoochi愛くるしさの秘密

■製品スペック

■申啓紀元（シェンチージーユェン）について

私たちは、ただ製品を作るだけのメーカーではありません。 ZTEグループの確かな技術を礎に、私たち「申啓紀元」が目指したもの。 それは、テクノロジーの力で目に見えない「優しさ」を、触れられる「温もり」に変えることです。iMoochiは、そんな私たちの願いが命を宿した、最初の小さな命です。

ZTEグループの実績について

革新の技術で世界を槃ぐ、ICTソリューションのグローバルリーダー。1985年の設立以来、ZTEは世界160以上の国と地域で事業を展開。過去6年間で1,170億元を超える圧倒的なR&D投資を行い、累计9.3万件の特許出願(うちAI闋連5,000件以上)を跨ります。450億元に達する特許技術评価額は、私たちの確かな技術力の証明です。

【本件に関するお問い合わせ】

メールアドレス：support@imoochi-japan.com

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@105yiziq

日本公式X：https://x.com/imoochi_

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/imoochi_official/

日本公式Facebook：https://www.facebook.com/imoochi.jp/

ZTE日本広告代理店

社名: Fastlane Japan株式会社

所在地: 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号 ニューステイトメナー1361

代表取締役:林 子嘉

マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ: fastlanejapan@fstln.io