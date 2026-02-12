クラウド型モバイルPOSレジ「POS＋（ポスタス）」「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、2026年2月17日(火)～2月20日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展します。

「国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」はヒト・モノ・情報の交流と発信を通じて、サービス産業の活性化に貢献するホスピタリティとフードサービスの商談専門展です。今回の開催では過去最大規模の750社・2,350ブースが集結し、「AI/TECH/DX活用による人材不足解消・生産性向上」「2030年インバウンド6,000万人受入れに向けた対応力強化」「ペットツーリズム等の新市場開拓」の3点を重視した開催となります。

（第53回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）出展時のブース写真）

「POS+」のブースでは、レストランゾーンとカフェゾーンの2つのエリアを設け、それぞれの業態に最適化したソリューションを展示します。飲食店向け・小売店向けに特化したPOSレジをはじめ、セルフレジ/券売機や、POS一体型キャッシュレス決済端末など、急増するインバウンド需要と深刻化する人材不足の両立に必要な店舗の業務効率化を実現するサービスを取り揃えます。また、「数字でみるポスタス」と題した展示パネルでは、モバイルセルフオーダー・タブレットオーダー導入による注文数向上や、セルフレジによる人件費削減効果など、実際の導入効果をデータでご確認いただけます。

「店舗の業務を効率化してコストを削減したい」、「お客様やスタッフに安心して店舗を利用してもらいたい」、「インバウンド需要に対応していきたい」とお考えの方に、「POS＋」のブースで実機をお試しいただけます。

今後も当社は、「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションに、業界特化のクラウド型モバイルPOSレジやセルフレジ/券売機などの非接触・省力化サービスの提供を通じて、サービス事業者様（飲食店・小売店・理美容店・クリニック）の生産性向上を支援してまいります。

■出展概要

■主な出展内容

・セルフレジ・券売機の両機能を持つ「POS＋ selfregi（ポスタスセルフレジ）」

「POS＋ food」のオプションサービスである「POS＋ selfregi」は、お客様自身でレジの画面を操作し、注文・会計を行っていただくサービスです。お客様とスタッフの対面・接触機会を低減することで、感染症のリスクを抑えるとともに、注文・会計業務の工数削減により省人化を実現します。また、一台でセルフレジ（事後精算）・券売機（事前会計）に切り替えて使うことができるため、ランチタイムとディナータイムで変化する店舗オペレーションにも柔軟に対応できます。

・お客様自身のスマートフォンで注文が完結「POS＋ self order（ポスタスセルフオーダー）」

「POS＋ food」のオプションサービスである「POS＋ self order」は、お客様自身のスマートフォンでQRコードを読み取り、スマートフォン上で注文を行っていただくサービスです。お客様とスタッフの対面・接触機会を低減することで、感染症のリスクを抑えるとともに、注文業務の工数削減により省人化を実現します。また、スタッフを呼び出すことなく注文追加が可能になるため、接客機会の損失を防止して客単価の向上に貢献します。

・テーブルに設置した端末から直接注文「POS＋ TTO（ポスタステーブルトップオーダー）」

「POS＋ food」のオプションサービスである「POS＋ TTO」は、各テーブルに設置した端末からお客様自身で注文を行っていただくサービスです。お客様とスタッフの対面・接触機会を低減することで、感染症のリスクを抑えるとともに、注文業務の工数削減により省人化を実現します。また、スタッフを呼び出すことなく注文追加が可能になるため、接客機会の損失を防止して客単価の向上に貢献します。

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ ＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。