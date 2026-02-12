Nike Strength国内初のポップアップストア2月18日（水）より阪急うめだ本店８階GREEN AGEにて開催

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、 Nike Strength国内初となるポップアップストアを、阪急うめだ本店 8階「GREEN AGE」にて2026年2月18日（水）～2026年3月17日（火）に開催いたします。本イベントでは、 Nike Strengthのブランド世界観を体験いただける展示に加え、国内初公開となるNike Strengthアパレルラインの先行販売を実施いたします。

Nike Strengthは、エリートアスリートから一般までを対象とした高品質なストレングストレーニング機器を通じて、スポーツの未来に貢献するというNikeのコミットメントを強固にするものです。

期間中、 Nikeのサステナブルプログラム「Nike Grind」採用のダンベルやケトルベルをはじめ、バーベルプレート、プライオボックスなど、幅広いラインアップのトレーニング機器を展示致します。

Nike Strength 商品特徴

■未来を作る素材 NIKE GRIND

Nike Strength製品の一部には、Nikeのサステナブルプログラム「Nike Grind」が採用されています。

Nike Grindは、製造時の余剰素材を再利用し、革新性と強度を備えた高性能トレーニングギアへと生まれ変わらせています。

Nikeの歴史の一部を所有すると共に環境負荷を低減させるサステナブルな環境対策へ参加します。

Nike Strength 主な商品ラインアップ

■Nike Grind Dumbbell

商品名：Nike Grind Dumbbell（ナイキ グラインド ダンベル）

1kg～22.５kg

価 格：3,630～21,780円（税込）

ナイキ グラインド ダンベルは、Nikeのフットウェア製造工程の副産物である Nike Grindラバーを体積比で少なくとも 20% 使用して作られています。

スウッシュのブランドロゴ、耐久性のあるゴム、彫刻されたエッジが特徴で、トレーニング中の快適性と耐久性を実現します。

■Nike Grind Bumper Plates

商品名：Nike Grind Bumper Plates （ナイキ グラインド バンパー プレート）

5kg～20kg

価 格：10,780～21,340円（税込） ※2個単位で販売

Nikeのサステナブルプログラム「Nike Grind」を採用。体積比で少なくとも 30% 使用して作られています。厳しい耐久性基準を満たすために10,000回以上の落下テストを実施しています。

ウェイトリフティング、パワーリフティング、ファンクショナルトレーニングと多様なシーンに最適です。ナイキは毎シーズン新しいシューズのデザインとカラーを発表するため、ナイキグラインド素材も様々なカラーを取り揃えています。

■Nike Grind Kettlebell

商品名：Nike Grind Kettlebell（ナイキ グラインド ケトルベル）

4kg～12kg

価 格：7,810～16,610円（税込）

耐久性とパフォーマンスの両方を求めるアスリートのために作られた、ナイキ グラインド ケトルベルは、頑丈な鋳鉄コアと保護ラバーコーティングを組み合わせています。

Nikeのフットウェア製造工程で発生する廃材に新たな命を吹き込んでいます。

イベント詳細

■ Nike Strength POP-UP STORE

期間： 2025年2月18日（水）～3月17日（火）

会場： 阪急うめだ 8F GREEN AGE （大阪府大阪市北区角田町8番7号）

Nike Strength本国公式サイト：https://nikestrength.com

Nike Strength日本公式ECサイト：https://www.mtgec.jp/shop/c/c5010