デル・テクノロジーズ、デジタルアシスタントサービス「Dell Digital Assistant Solution with UneeQ」の提供を開始

デル・テクノロジーズ株式会社

2026年2月12日：

デル・テクノロジーズ株式会社は、生成AIを活用した「デジタルヒューマン」によるデジタルアシスタントサービス(https://www.dell.com/ja-jp/shop/artificial-intelligence/sc/digital-assistants)「Dell Digital Assistant Solution with UneeQ」を、日本人顔AIアバターとともに、本日より提供開始しました。

生成AIを活用した「デジタルヒューマン」は、自然な音声対話だけでなく、相手の言葉や発音、表情、仕草のニュアンスから感情を読み取り、それに応じた細やかな対応を実現します。アバターは、チャット機能サービスと比較して、利用者への操作のしやすさ、安心感を与えることができるため、利用者の本心を引き出しやすいというテスト結果も得られています。「デジタルヒューマン」の登場で、働き手不足や高齢化、多様化する顧客ニーズへの新たなソリューションとして大きな期待が寄せられています。

現在、多くのデジタルアシスタントはクラウドベースで運用されていますが、デル・テクノロジーズの「Dell Digital Assistant Solution with UneeQ」は、クラウド環境のほか、Dell AI Factory(https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.delltechnologies.com%2Fpartner%2Fja-jp%2Fpartner%2Fartificial-intelligence-intel.htm&data=05%7C02%7CAya.Takemura%40dell.com%7Ce35d7d0eac1c4acdab2b08de63c27e34%7C945c199a83a24e809f8c5a91be5752dd%7C0%7C0%7C639057884153744414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=v025ur118XBBxsOd8452dC1BlrY64BnjZSj0oOFcMzw%3D&reserved=0)上のオンプレミス環境にも完全対応した検証済みパッケージを提供可能です。オンプレミス型のパッケージを活用することにより、企業は自社独自の大規模言語モデル（LLM）を学習させることが可能です。セキュリティ面、通信コスト、レスポンス速度の観点でメリットを享受でき、自社独自の情報解析なども柔軟に行えます。また、今回発表した「デジタルヒューマン」は、テキスト、画像、音声、動画などのさまざまなデータを統合したマルチモーダル対応が可能なため、より生身の人間に近いサービスが期待できます。また、デル・テクノロジーズ プロフェッショナル サービス(https://www.delltechnologies.com/asset/ja-jp/services/managed-services/briefs-summaries/digital-assistant-service-overview.pdf)により、本サービスを活用したビジネス戦略立案、設計、実装、AI精度向上、トレーニングまで総合的に支援します。

すでに米国テキサス州アマリロ市では、欧米人アバターを活用したデジタルアシスタントが導入(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dt/customer-stories-city-of-amarillo-genai)されており、英語を話せない移民に対する災害情報の迅速な通知など、社会的な課題解決に貢献しています。日本国内でも、金融、医療、官公庁、地方自治体などで先行導入が進み、マーケティング・カスタマーサービス・業務効率化分野での活用が拡大しています。今後も、働き手不足や人と人との対話の高度化が求められる現場で導入が進む見込みです。

デル・テクノロジーズは、本日より提供を開始する日本人顔AIアバターの呼称を「Aine（あいね、アイネ）」とネーミングしました。日本社会でAIを活用し、その利便性を実感する瞬間に『あ、いーね！』と感じられる姿をイメージし、日本社会の課題解決のためにAIをより一層活用していく世界を、デル・テクノロジーズが支援することを祈願して命名しました。「Aine」は、デル・テクノロジーズの大手町本社にある「AI Innovation Lab」にて、2026年3月よりデモ常設予定です。

■AIアバターの特徴

- 相手の発話内容・感情を解析し、きめ細やかな対応が可能- 多言語対応・柔軟なカスタマイズ性- デル・テクノロジーズ独自のAI基盤による高いセキュリティ- オンプレミス／クラウド問わず導入・運用可能「Aine（あいね、アイネ）」

提供開始：2026年2月12日

提供価格：個別見積

問い合わせ先：AIプラットフォーム・ソリューションズ本部 jp.isg.se.dcws@Dell.com

提供方法：デル・テクノロジーズおよび販売パートナーを通じて提供

画像の制作会社：デジタルヒューマン株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 グレンジャー・ウォリスは次のように述べています。「『Dell Digital Assistant Solution with UneeQ』の発表は、イノベーションを通じて社会的課題を解決するという私たちの取り組みを示すものです。「Dell AI Factory」によって支えられたこのソリューションは、生成AIと日本人顔AIアバターを組み合わせ、セキュアで人間らしいやりとりを可能とします。よりつながりのある包摂的な社会に向けた一歩として、日本のAIアバターを紹介できることを誇りに思います」。

# # #

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

# # #

(C) Copyright 2026 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.

Dell Technologiesが提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国Dell Inc. 又はその関連会社の商標又は登録商標です。その他の製品の登録商標および商標は、それぞれの会社に帰属します。