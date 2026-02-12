AI読書で本はもっと読める「0秒読書」　2月12日（木）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、2月12日（木）、弊社サイト上で、電子書籍や資料をキャプチャし、AIサービスで活用しやすいPDFを作成するソフト「0秒読書」（1か月4,980円、1年12,980円、いずれも税込、ダウンロード版）を発売いたします。

昨今、ChatGPTやGemini、NotebookLMなどのAIサービスの普及により、高度な要約や分析が可能になりました。しかし、私たちが持つ膨大な書籍や資料をAIに読み取らせる“インプット”が最大の課題となってきました。

電子書籍を、PDFに

本製品は、パソコン画面上の書籍や資料を自動でキャプチャし、AIが解析しやすい透明テキスト付きPDFを生成することで、この“インプットの壁”を突破。手持ちの書籍や資料を、AIとの対話やアイデア出しの“知識のデータベース”へと変えることで、知的生産性を向上させます。

（本製品は書籍をAIで活用するためのPDFを作成するソフトです。本製品単体で読書時間が0秒になることを意味するものではありません。また、すべての電子書籍に対応するものではありません。）

【 現代人の「読書不足」と、情報のインプットという課題 】

文化庁が発表した「令和5年度 国語に関する世論調査」によると、1か月に大体何冊くらいの本を読んでいるかという問いに対して、「読まない」が62.6％にのぼり、前回の調査結果（平成30年度：47.3％）から大きく増加しています。

また、「読書量は以前に比べて減っている」と回答した人の割合が69.1％という結果が出ました。

読書量が減ったと回答した人の理由は、「情報機器（携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン、ゲーム機等）で時間が取られる」が43.6％で最も高く、次いで「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」が38.9％となりました。ビジネスパーソンにとって、いかに効率的に情報をインプットするかということが、重要な課題となっています。

【 「0秒読書」について 】

「0秒読書」は、手持ちの電子書籍や資料を、AIで“使える知識”として活用するためのツールです。Gemini、NotebookLM、ChatGPT、Copilot、GensparkをはじめとするAIサービスを通じて、本をすべて読まなくても、要点を把握し、必要なところから使えます。

【 「0秒読書」の特長 】

■AIで、本は“読むもの”から、“使うもの”へ

「0秒読書」で作成したPDFは、単なるスキャンデータではありません。本の内容を、AIが理解し、活用できる形でまとめたデータです。これをGemini、NotebookLM、ChatGPT、Copilot、GensparkなどのAIサービスに読み込ませることで、本は“読むもの”から“使うもの”へと変わります。

■いつか読むつもりだった本も、今すぐ活用

「0秒読書」なら、300ページの本でも、自動キャプチャで約5分。あとはPDFをAIサービスにアップロードし、「この本を要約して」「インフォグラフィックにして」と指示するだけ。

AIが要点を整理し、必要な答えをすぐに返してくれます。いわゆる"積読"になってしまった本も、ページをめくって読むことなく、使える情報資産に変わります。

■書籍の知識を元に、“壁打ち”できる

要点を把握したあとは、書籍や資料の知識を前提に、AIと対話できます。書籍をPDF化してAIに読み込ませ、さらに自社の資料や業務データを一緒に与えることで、本の内容を踏まえた“壁打ち”ができます。例えば、「この本のフレームワークを、自社の事業に当てはめると？」 「この理論を使って、手元のデータを分析してみて」といった問いにも、その場で回答。本を読むだけでは終わらせず、知識をそのまま“自分の仕事に使う”ところまで進められます。

■ボタンを押して、待つだけ

キャプチャしたい画面を開いて、ページ送りの方向を指定するだけです。「0秒読書」が自動でページを送り、キャプチャし、PDFを生成。完成したPDFは透明テキスト付きなので、AIが内容を正確に理解し、そのまま活用できます。

■違法アップロードへの対策について

本製品は、「自分の本を、自分のために」活用することを前提にしたツールです。画面キャプチャを行なうため、著作権法および各サービスの利用規約を確認のうえ、個人利用の範囲でご利用いただくものですが、私的複製の範囲を超えた不正な配布を未然に防ぐため、本製品で生成したPDFには全ページに作成者の識別情報を付与しています。トレーサビリティ（追跡可能性）を確保することで、不正利用の抑止と著作権法を遵守した安全なAI活用を目指し、またお客様が安心して適正に利用できる環境を整えています。

＜ 搭載している機能 ＞

・生成したPDFの全ページにQRコードを埋め込み

（メールアドレス／製品のシリアル番号／デバイスID）

・第三者によるQRコードの削除を防ぐため、編集や印刷は自動でパスワードロックがかかる

製品概要

製品名：「0秒読書」

価格：1か月4,980円、1年12,980円（いずれも税込）

製品内容：PDF作成ソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/0000014988/

動作環境

対応OS：Windows 11 / 10 (64ビット版)

CPU：OS の推奨環境以上

メモリ ：OS の推奨環境以上

インストール容量：約 100 MB

その他：インターネット接続が必要

制限事項：・本製品は、1ライセンスあたり、3台のパソコンにインストールできます

・作成されたPDFファイルには、お客様のアカウント情報などが自動で埋め込まれます。

作成されたPDFファイルの無断アップロード、譲渡、配布や各電子書籍サービスの

利用規約違反する形での本製品の利用はお控えください

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) SOURCENEXT CORPORATION

