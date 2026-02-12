15.6インチ 大画面とRyzen(TM) 7搭載でOfficeソフトが高速動作で作業が捗る！Microsoft 365 Personal搭載PC「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「あたりまえを、より快適に」をコンセプトとしたビジネスノートPC「Modern」シリーズの新製品「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」 を、2026年2月19日（木）より順次発売いたします。

本製品は、パワフルな「AMD Ryzen(TM) 7 250」 と「Microsoft 365 Personal（24か月）」を標準搭載し、ビジネス文書作成からオンライン会議、日々のマルチタスクまで、“あたりまえの作業” をより快適にこなせる動作環境を提供します。

このほか、「Modern」シリーズを中心にMicrosoft 365 Personal（24か月）搭載PCを順次販売開始いたします。

【Modern A15 AI F2HMの主な特徴】

●“あたりまえの作業”をより快適に。毎日のビジネスを支える15.6インチスタンダードノート

・8コア16スレッドの「AMD Ryzen(TM) 7 250」と16GBメモリ、512GB NVMe SSDを搭載し、文書作成、Web会議、ブラウジングから複数アプリの同時利用まで日常のビジネス業務を快適にこなせるパフォーマンスを発揮します。

・Microsoft 365 Personal（24か月）を標準搭載し、Word、Excel、PowerPoint などの主要アプリがすぐに使えるため、PCのセットアップから業務開始までスムーズ。高速起動と安定した動作により、毎日の生産性向上に貢献します。

・約1.6kg・19.9mmの軽量スリムボディに加え、最大約7時間（JEITA 3.0 動画再生時）のバッテリー駆動を実現。オフィス内の移動や外出先での作業など、場所を問わず快適に利用できます。

・Modern A15 AI F2HM シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-A15-AI-F2HMX

【Modern A14 AI F2HMの主な特徴】

●“どこでも使える”をさらに身近に。軽量・コンパクトで扱いやすい14インチビジネスノート

・8コア16スレッド「AMD Ryzen(TM) 7 250」と16GBメモリで、外出先でも快適パフォーマンス高効率な Ryzen(TM) 7 250 を搭載し、文書作成・Web会議・資料編集など、ビジネスに必須の作業をスムーズに処理。小型ながら15.6インチモデルと同等の性能をもち、移動の多いワーカーに最適です。

・14インチ・フルHDのコンパクト画面で、デスクを選ばず作業しやすいデザインを採用。奥行き約21.7cmの省スペース設計により、カフェの小さなテーブル、移動中の車内、出張先の机など、限られたスペースでも快適に作業可能。“どこでも使える” を重視するユーザー最適な取り回しの良いサイズ感です。

・「Modern 15」シリーズよりも約200g軽い約1.4kg の軽量設計で、バッグへ楽々収納でき、モバイルワークがより快適になります。最大約8時間（JEITA 3.0 動画再生時）のバッテリー駆動に対応し、外出先での短時間作業や移動時の利用にも安心です。

・Modern A14 AI F2HM シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-A14-AI-F2HMX

【Modern 15 F1MXの主な特徴】

●日常業務にちょうどいい。軽快に使える15.6インチスタンダードノート

・書類作成・メール・Web会議など、毎日のビジネスシーンに必要な処理を軽快にこなす“使いやすさ重視” のCPUを採用。静かで発熱が少なく、長時間の作業にも向いています。

・15.6インチ・フルHDディスプレイで資料が見やすい大画面ディスプレイ搭載。ブラウザ・Officeアプリ・資料などを並べて作業しやすい画面サイズで、在宅勤務やオンライン学習にも最適です。

・約1.7kgの扱いやすい本体でオフィス内の移動や自宅・カフェでの利用など、“毎日使うPC” として負担にならない扱いやすさを実現しています。

・Modern 15 F1MX シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-F1MX

【Modern 14 F1Mの主な特徴】

●軽くて扱いやすい14インチ。毎日の作業にちょうどいい、コンパクトビジネスノート

・書類作成・メール・Web会議・ブラウジングなど、毎日の作業を軽快にこなせる省電力CPUを採用。発熱が少なく静かに使えるため、在宅ワークや学習用途にも最適です。

・14インチ・フルHDの扱いやすいコンパクトディスプレイ搭載。デスクの広さを問わず使いやすいサイズ感で、カフェや自宅など限られたスペースでも快適。15.6インチより一回り小さく、携帯性と視認性のバランスが取れた“ちょうど良い”画面サイズです。

・約1.5kgの本体はバッグに入れて持ち運びやすく、オフィス内の移動や外出先の作業にも便利。“毎日使うPC”として負担の少ない扱いやすさを実現しています。

・Modern 14 F1M シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-14-F1MX

