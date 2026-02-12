教室移動や登下校時も身軽に動けるショルダーベルトを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」を発売しました。

耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能です。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできます。

【掲載ページ】

品名：ショルダーベルト

品番：PDA-ST01 標準価格：オープン価格

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-ST01

サンワサプライ製iPadケース付きキーボード（SKB-IP8BK）にぴったり。持ち運びに便利

iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができます。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用しています。

教室移動や登下校時も安心

ショルダーベルトで両手が空き、落下・置き忘れのリスクを減らし、移動中の安全を確保します。

倉庫や工場でも活用できる

教育現場だけでなく、倉庫や工場など両手を使う作業環境でも活用できます。手が塞がらず落下リスクも少ないため安全性が向上します。

最適な長さに簡単調整

体格に合わせて、ベルトの長さを75cm～1.2mの間で調整することができます。

耐久性に優れた金属製フックを採用

日常の持ち運びや様々な動作による衝撃に強い金具です。

滑りにくい肩あて付き

重さを分散して肩への負担を軽減。滑りにくさで移動中のズレを防ぎます。

バッグ用としても使える

キーボード用だけではなく、バッグの交換用ベルトとしても使用可能です。

