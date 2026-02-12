エン株式会社、Tricentis Testimを導入 アジャイル開発を支えるテスト自動化基盤を強化

Tricentis Japan合同会社

Tricentis Japan 合同会社 - 2026年2月12日 - AI拡張型ソフトウェア品質分野のグローバルリーダーであるTricentis(https://www.tricentis.com/ja)（日本法人本社：東京都千代田区、代表執行役：成塚 歩）は、エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智 通勝）がAI駆動型テスト自動化ソリューション「Tricentis Testim（以下 Testim）」を導入し、テスト自動化の大幅な範囲拡大とテストサイクルの効率化を実現したことを発表しました。

AI活用やプロダクトの内製化を前に、従来型テスト自動化ツールの限界が壁に

エン株式会社は、求人・求職メディアの運営や人材紹介、活躍・定着支援サービスなど、幅広いHRサービスを展開しています。近年では、AI活用やプロダクト開発の内製化を積極的に推進しており、サービス品質の向上と迅速なリリースを両立するため、品質保証（Quality Assurance、以下QA）体制の強化が重要なテーマとなっていました。

同社のプロダクト開発室におけるQA組織では、従来のテスト自動化ツールを活用していたものの、機能制約や運用負荷、テスト実行速度といった課題が顕在化していました。アジャイル開発を前提とした開発体制の中で、テスト自動化をどのようにスケールさせ、組織全体に定着させていくかが大きな課題でした。

Testim導入後、テスト実行回数が約6倍に拡大、テスト時間半減を実現

こうした背景からエン株式会社は、テスト自動化環境をゼロベースで見直し、DevOpsとの親和性やテスト実行速度、メンテナンス性、将来的なスケーラビリティを重視してソリューション選定を実施。その結果、並列実行による高速なテスト、キャプチャ＆リプレイ方式による直感的なシナリオ作成、高い自由度と使いやすさを兼ね備えたTestimを採用しました。

Testimの導入により、エン株式会社ではテスト実行回数が従来比で約6倍に増加し、月間3,000回を超える規模にまで拡大しました。テスト時間は全体で約50％削減され、一部のテストケースでは従来の5分の1以下の時間で完了するなど、大幅な効率化を実現しています。

また、Testimの導入は定量的な成果にとどまらず、QA業務の進め方そのものにも変化をもたらしました。現在では、QAチームのみならず開発エンジニアを含む30名以上がTestimを活用し、日常的な品質基盤として定着しています。

エン株式会社 プロダクト開発室 QAグループ グループマネージャーの三浦佑介氏は、次のように述べています。

「Testimの導入によって、限られた時間の中で実行できるテストの量と質が大きく向上しました。テスト自動化の効率化により、QAチームが本来注力すべき“品質をどう定義し、どう高めるか”という議論に時間を使えるようになったことは、大きな成果だと感じています。」

今後、エン株式会社ではQA組織の拡大とともに、他プロダクトへのTricentis Testimの横展開も視野に入れ、UIベースのE2Eテスト自動化を通じたさらなる品質向上を目指しています。

本事例の背景や選定プロセス、定量および定性成果については、導入事例ページおよびホワイトペーパーにて詳細ご覧いただけます：ホワイトペーパーリンク(https://www.tricentis.com/ja/resources/en-inc-improves-test-automation-coverage-with-tricentis-testim)

※本内容は取材当時（2025年10月時点）のものです。

Tricentisについて

Tricentisは、AI駆動型ソフトウェア品質分野のグローバルリーダーです。トライセンティスのAIを活用したソリューションおよび品質工学は、ソフトウェアテストをこれまでとは根本的に異なるレベルまで変革します。完全にコードレスで自動化された、AIによってインテリジェントに実行するアプローチです。アジャイル開発と複雑なエンタープライズアプリケーションの両方に対応し、ソフトウェアリリースのスピードを加速し、コストを削減し、品質を向上させることで、お客様のデジタル変革をご支援します。トライセンティスは、DevOps、クラウド、エンタープライズアプリケーション向けのソフトウェアテストを革新したことで広く評価され、主要な業界アナリストからリーダーとして認められています。McKesson社、Allianz社、Telstra社、Dolby社、Vodafone社などの世界の著名なブランドを含む3,000社以上がトライセンティスのテストソリューションを活用しています。詳細については、https://www.tricentis.com/jaをご覧ください。