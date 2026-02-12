東大松尾研発スタートアップの株式会社Wanderlust、ＧＳユアサにおける現場起点でのRAGプロジェクトの内製化に向けた体制構築

株式会社Wanderlust

株式会社Wanderlust（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：西川 響、以下Wanderlust）は、株式会社ＧＳユアサ（本社：京都市南区、以下ＧＳユアサ）と連携し、社内での生成AI活用とRAG（Retrieval-Augmented Generation）の実装力強化を目的とした全7回の取り組みを実施しました。内3回のワークショップには全社から32名が参加し、各部署の現場課題に即したRAG活用の具体化と内製化に向けた土台づくりを行いました。なお、ワークショップに参加しないガイダンス・勉強会には39名が参加し、全体の参加者は71名となりました。

ワークショップ開催の背景

ＧＳユアサは2023年度より、全社的なデジタル人材育成プログラム「DX育成道場」を通じ、現場起点の生成AI活用と、社内情報をもとにLLMが回答を生成する手法であるRAGの構築に取り組んでいます。今回の共同ワークショップは、

- 実装に携わるメンバーのリーダー化（社内の旗振り役の育成）- 道場生以外の社員を含めた生成AI理解の第一歩の提供

を同時に実現することを狙いとし、ガイダンス1回 / 勉強会3回 / プロジェクト設計ワーク3回の計7回構成で実施しました。

ワークショップ概要（前半：インプット／後半：アウトプット）

1. ガイダンス（1回）

「なぜ今RAGなのか」をテーマに、生成AIとRAGの位置づけ、RAGとエージェントの違い、導入ロードマップを共有。期待値を合わせ、共通言語を確立しました。

2. 勉強会（3回）

- 第1回：RAGの基本構成インデックス（知識の格納）→ 情報検索 → 回答生成の一連の流れと、技術構成・役割分担について講義しました。- 第2回：精度向上の考え方回答精度を定量的に把握する方法、ならびにインデックス構築・情報検索・回答生成の各ステップにおいて精度に影響する要因と改善アプローチについて講義しました。- 第3回：運用設計と意思決定PoC → 検証 → 実装 → 運用の各段階における意思決定ポイント、クラウド / オンプレの設計や運用体制構築に関する実践知を講義しました。

3. プロジェクト設計ワーク（3回）

参加人数が多かったため、同一プログラムを3回に分けて実施。参加者を小グループに分け、実務課題を題材に課題定義 / スコーピング / スケジュール / 進め方を検討しました。各回では代表者による発表と質疑を行い、相互レビューを通じて現場で自走できる計画に落とし込みました。

成果- 現場からの変革意識の醸成：現場メンバーが自ら課題を選定し、生成AIやRAGを業務にどう適用できるかを具体的に議論。従来の「トップダウン型DX」から一歩進み、現場起点の内製化マインドが芽生えました。- RAG実装に向けた基盤整備：業務ドキュメントのインデックス設計や検索精度評価の基本プロセスを標準化し、各部署でスモールスタート可能なテーマを複数抽出しました。- 継続的な活用サイクルの確立へ：成果物を単発で終わらせず、回答品質のレビュー → 改善 → 再構築の仕組みを定義。これにより、RAGの運用段階でも改善が回る体制構築を進めています。

参加者の声（抜粋）

- 「RAGで何ができるのかが具体的にイメージでき、自分の業務に当てはめたアイデアが浮かんだ」- 「RAGの仕組みを理解できたことで、課題解決の選択肢が広がった」- 「実際のRAGが使われている機能やシステムのデモを見てみたいと感じた。用途の幅を知りたい」今後

ＧＳユアサは、現場起点でのRAGプロジェクトの立ち上げと内製化を推進し、成果創出のスピードと再現性の向上を目指します。

Wanderlustは、ＧＳユアサにおける現場起点でのRAGプロジェクト立ち上げと内製化を継続して支援します。

コメント

株式会社ＧＳユアサ 経営戦略室 担当部長 齋藤 様

生成AIとRAGの基礎から運用設計まで体系的に学べました。現場主導で課題を定義し、内製化に向けた実行計画を参加者間で共有できた点を高く評価します。今回の取り組みは一例ですが、継続的に小さな成功を積み上げていきます。

株式会社Wanderlust 代表取締役CEO 西川 響

今回のワークショップでは、ＧＳユアサの皆さまが現場から主体的に生成AIとRAGの活用に取り組まれ、その実装力を着実に高められている点が印象的でした。現場起点のこうした動きが、持続的な業務変革を生み出す礎になると考えています。

Wanderlustは、引き続きパートナーとして伴走しながら、現場での実装力強化と成果創出の加速を支援してまいります。

当日の様子

議論中の様子（小グループでの課題定義・スコーピングのディスカッション）

会社概要

会社名：株式会社Wanderlust

代表者：代表取締役CEO 西川 響

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目6-1

設立：2023年1月

事業内容：AIソリューションの受託開発／コンサルティング／研究・開発

提供プロダクト：「Ark ETL」- PDF、PowerPoint、表などの非構造化データをAIが扱いやすい形式へ変換

コーポレートサイト：https://wander-lust.io/(https://wander-lust.io/)

会社名：株式会社ＧＳユアサ

代表者：代表取締役 取締役社長 阿部貴志

所在地：京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

設立：2004年6月1日

事業内容：自動車用・産業用各種電池、電源システム、受変電設備、その他電気機器の製造・販売

コーポレートサイト：https://www.gs-yuasa.com/jp/(https://www.gs-yuasa.com/jp/)

