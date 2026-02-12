大画面で溶接情報を見える化！EENOUR 超軽量3in1半自動溶接機「MIG140P+」新登場

株式会社イーノウ・ジャパン

EENOUR（イーノウ）は、2026年2月1日、半自動溶接機「MIG140P+」の販売を開始しました。

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

溶接を始めたばかりの初心者にとって、操作が複雑で設定の調整が難しいことは、負担になりがちです。また、経験を積み技術が向上するにつれて、今度は装置の安定性や対応できる作業の幅、さらには出力性能に対する要求も高まり、当初は十分だと感じていた機器では次第に物足りなさを感じるようになります。

EENOUR は、こうした「入門からステップアップまで」変化していくニーズに応えるため、インバーター溶接機「MIG140P+」を開発しました。

本製品は100V / 200V兼用電源に対応し、MIG GASLESS・MMA・LIFT-TIGの3つの溶接方式を1台に集約。ご家庭のガレージ作業から、より本格的な作業現場まで、幅広いシーンで活躍します。操作性と性能のバランスに優れ、入門用の“最初の一台”としてはもちろん、作業品質や効率を高めたいステップアップ用途にも対応できる、実用性の高いモデルです。

MIG140P+の特徴

1、大画面LEDディスプレイで、溶接状態を一目で把握

従来モデルから進化した大画面LEDディスプレイを搭載し、表示の視認性を大幅に向上。溶接電流・電圧・溶接モード・ワイヤ／溶接棒の径など、主要な設定項目を同時に表示でき、作業中の状態をひと目で確認できます。初心者やDIYユーザーでも現在の溶接状態を直感的に把握できるため、より安心かつ効率的な作業が可能です。

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+ 大型LEDディスプレイ

2、軽量・コンパクト設計で、持ち運びもラクに

MIG140P+は、EENOURが一貫して追求してきた軽量・小型化コンセプトを受け継ぎ、同クラス製品の中でも優れた携帯性を実現しています。本体サイズは約 375×145×270mm、重量はわずか約4.8kg。前モデル比で約9.4％の軽量化を達成し、取り回しのしやすさをさらに向上させました。

ガレージでの作業はもちろん、屋外での補修作業や作業場所間の移動時にも気軽に持ち運ぶことができ、設置時の負担も大きく軽減します。

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

3、シンプルなワンノブ操作で、快適な操作性を実現

MIG140P+は、ワンノブによる一体型操作を採用し、煩雑なパラメータ設定から解放されます。ユーザーは用途に応じて溶接電流を設定するだけで、その他の条件はシステムが自動で最適化。操作のハードルを大幅に下げ、スムーズなセッティングを可能にしました。

また、3つのファンクションキーで溶接モード・溶接棒径・ワイヤ径をそれぞれ選択でき、作業内容に応じた切り替えも直感的に行えます。

4、インテリジェント制御で、初心者は安定、経験者はスピーディに

MIG140P+はインテリジェント制御チップを搭載し、溶接モードやワイヤや溶接棒径を選択するだけで、最適な始動電流および電流レンジを自動設定。煩雑な調整を大幅に省き、初心者に多いスタート失敗を抑え、スムーズな溶接作業を実現します。

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

■MMAモードでは、HOT START・ARC FORCE・ANTI-STICK・VRD などの実用的な補助機能を搭載し、チップによる統合制御で最適化。溶接状態をリアルタイムに検知して出力を自動調整することで、アークの安定性と作業のスムーズさを向上させ、効率と安全性を両立します。結果として、溶接全体の安定性が高まり、初心者にも扱いやすい設計となっています。

・HOT START（ホットスタート）：アーク開始時に電流を一時的に高め、着弧不良や再トライを減らし、スムーズなスタートをサポート。

・ARC FORCE（アークフォース）：アークの状態に応じて電流を自動補正し、アークの安定性を保ちながら、スパッタを低減。

・ANTI-STICK（アンチスティック）：異常を検知して出力を制御し、溶接棒の貼り付きを抑制。

・VRD：待機時の出力電圧を低減し、誤接触による感電リスクを抑えて安全性を高めます。

5、高周波 IGBT 駆動で、より安定した美しい溶接を

MIG140P+は4基の高周波IGBTを搭載し、安定かつ余裕のある電流供給を実現しています。さらに自社開発の制御チップとの組み合わせにより、スイッチング周波数を45kHzまで高めました（同クラス製品の多くは約 40kHz程度）。

周波数の高速化によりアーク出力はより連続的かつ安定し、ビード形成もよりきれいに。着弧性の向上とスパッタの低減にも寄与し、溶接作業をよりスムーズでコントロールしやすいものにします。

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

6、そのほかの実用機能

・ワイヤ送給のフィードバック制御：送給速度をリアルタイムで制御し、電流出力と連動させることで、ワイヤの噛み込みや詰まりを抑制。

・高効率冷却システム：独自設計のエアフローと最適化されたファンにより、放熱性能を向上し、長時間の安定動作をサポート。

・携帯性に配慮した設計：本体にショルダーストラップ取付用ホールを備え、持ち運びや移動作業もスムーズ。

商品情報

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+

店舗情報

EENOUR 半自動溶接機 MIG140P+ 製品仕様

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。