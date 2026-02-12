【株式会社COFO】公式ページに新機能をローンチ。チャットボットを導入し、お買い物体験をよりスムーズに。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）は、COFO公式サイトにて、お買い物体験がよりスムーズになることを目指して開発された、チャットボットサービス「COFOアシスタント」を公開しました。

◼️「COFOアシスタント」とは

「COFOアシスタント」は、日本国内外で「リラックス×集中力」を開発理念に、「自分の理想空間の実現を叶える」ための商品を展開する株式会社COFOがカスタマーエクスペリエンス向上を目的として開発した、シナリオ型チャットボットサービスです。ブランドローンチから5年以上蓄積してきた、お客様からのよくあるお問い合わせ内容をシナリオに落とし込み、公式サイト内でのお買い物体験をよりスマートに、より簡単に実現していただけるように設計されています。各製品のお問い合わせ・トラブルシューティングはもちろん、配送状況の確認や、領収書納品書の発行、商品や保証情報の確認など、幅広いメニューに対応しており、お客様は24時間365日ご利用いただけます。



■株式会社COFO 代表取締役社長兼CS管掌役員 江沢 弘輝からのコメント

ありがたいことに、毎日様々なお問い合わせがカスタマーサポートに寄せられております。問い合わせが集中したタイミングには、お客様へのご回答やご連絡に少々お時間がかかってしまうことがあり、お客様にはご不便をおかけしておりました。今回の「COFOアシスタント」は、お客様ご自身でも、配送状況や領収書の発行、商品に関する情報の検索が簡単にできるように設計をしております。お客様のお買い物体験が少しでも向上すれば大変嬉しいです。また、株式会社COFOでは事業拡大フェーズにつき、カスタマーサポートチームメンバーを募集中でございます。詳しくは、COFO公式サイト内の採用ページをご覧くださいませ。

COFO採用ページ：https://cofo.jp/pages/recruit_new



＜COFOについて＞

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*シリーズ累計、自社調べ、2026年1月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。



＜株式会社COFO会社概要＞

社名：株式会社COFO

代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

