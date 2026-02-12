「RTX 50」シリーズ搭載ゲーミングノートPCを中心に一挙19モデル！！MSI ゲーミングノートPC 「2026年春モデル」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したゲーミングノートPCを中心に、「2026年春モデル」一挙19モデルを2026年2月12日（木）より順次販売開始 いたします。

【Vector 17 HX AI A2XWの主な特徴】

●AI・クリエイティブ・ゲームのすべてを高速処理する17インチハイエンドモデル

・「Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HX」と「GeForce RTX(TM) 5070 Ti Laptop GPU」を搭載し、ゲーミング、クリエイティブ、高度なAI処理などあらゆる用途で高速・快適動作を実現。

・大画面17インチ、リフレッシュレート240Hzディスプレイを搭載し、FPSや格闘ゲームなど高速動作が求められるゲームでも滑らかな描画が可能。

・「Thunderbolt(TM) 5」、高速無線LAN「Wi-Fi 7」、2.5Gbps 高速タイプ有線LANなど各種機能もハイスペック仕様となっており、ワンランク上のゲーミング・クリエイティブ環境を構築可能。

・Vector 17 HX AI A2XW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Vector-17-HX-AI-A2XWX

【Katana 17 HX B14Wの主な特徴】

●17.3インチ大画面でゲームも作業も快適にこなすハイスペックゲーミングノートPC

・ゲーミング・クリエイティブ・マルチタスクなど、幅広い用途でデスクトップPC内の高速処理を実現する「Core(TM) i7 プロセッサー 14650HX」を採用。

・最大消費電力115W版の「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を採用し、ゲーミングデスクトップPCに匹敵するゲーミング性能を発揮。

・大画面17.3インチ、リフレッシュレート240Hzディスプレイを搭載し、FPSや格闘ゲームなど高速動作が求められるゲームでも滑らかな描画が可能。

・Katana 17 HX B14W シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Katana-17-HX-B14WX

【Katana 15 HX B14Wの主な特徴】

●本格的なゲーミング性能・機能を扱い易い15.6インチサイズに凝縮したハイスペックモデル

・「インテル(R) Core(TM) プロセッサー（第14世代 HXシリーズ）」を搭載し、最新ゲームのプレイや実況配信・動画編集・マルチタスクなど、ゲーマーが求めるパフォーマンスを幅広いシーンで発揮します。

・最大消費電力115W版の「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を採用し、ゲーミングデスクトップPCに匹敵するゲーミング性能を発揮。

・15.6インチディスプレイは、CPU・GPU の性能を引き出せるWQHD×165Hzパネルを採用。ゲームの滑らかさと作業のしやすさを両立し、普段使いからクリエイティブまで幅広い用途に最適です。

・Katana 15 HX B14W シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-HX-B14WX

【Cyborg 17 B2RWの主な特徴】

●17.3インチの大画面でゲームを始めたい人に最適な、初めてのゲーミングノートPC

・ゲーム・日常利用・学習用途など幅広く快適にこなせる、ビギナーゲーマーにピッタリな「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」を採用。

・発熱や消費電力を抑えながら、最新タイトルも快適に楽しめるバランス型の「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載。動画編集や画像編集でもパワーを発揮してくれます。

・ゲーミングPCとして欠かせない要素として、17.3インチ・フルHD解像度・リフレッシュレート 144Hzのゲーミングディスプレイを標準搭載。滑らかな描画でFPSやアクションゲームをプレイできます。

・Cyborg 17 B2RW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-17-B2RWX

【Cyborg 15 B2RWの主な特徴】

●扱いやすい15.6インチサイズのバランス重視型ゲーミングノートPC

・初めてのゲーミングPCとして“ちょうど良い性能”を実現。普段使いからライトゲーミング、多用途な作業まで幅広く対応できる、ビギナーゲーマーに最適な「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」を採用。

・15.6インチ・フルHD・144Hzという「ちょうど良い」組み合わせのゲーミングディスプレイを採用。搭載CPU＆GPUがディスプレイの性能を最大限発揮できるバランス型のため、安心して選べます。

・バランス型の「GeForce RTX(TM) 5050/5060 Laptop GPU」を搭載し、最新PCゲームや動画編集・画像編集、グラフィックデザイン等、幅広い用途で高いグラフィックス処理性能を発揮してくれます。

・Cyborg 15 B2RW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-15-B2RWX

【VenturePro 15 A2RWの主な特徴】

●高速・パワフルでゲームも作業も快適にこなすオールラウンドノートPC

・PCゲームを快適に動かせる「Core(TM) 7 プロセッサー 240H」搭載。10コア構成の高効率CPUにより、ビジネス用途・日常利用はもちろん、ゲームプレイや動画編集などの高負荷作業も軽快にこなします。

・「GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」 搭載で、クリエイティブもゲーミングもパワフルに最新ゲームも楽しめるグラフィックス性能を備えながら、3DCG制作・写真編集・動画編集などのクリエイティブ用途でもしっかり活躍。

・15.6インチ・フルHD・144Hzの高速ディスプレイで、仕事もゲームも見やすく快適。144Hz表示は、ゲームだけでなくスクロールやウィンドウ操作にも心地よさをプラス。フルHD解像度で作業領域も十分確保されており、ビジネスにもエンタメにも使いやすい万能仕様です。

・VenturePro 15 A2RW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Business-Productivity/VenturePro-15-A2RWX

【Thin 15 B13Uの主な特徴】

●薄型・軽量ボディに必要な性能を凝縮した、持ち運べる15インチゲーミングノートPC

・8コア構成（4P＋4E）により、普段使いからライトゲーミングまで快適にこなせる「Core(TM) i5-13420H」搭載。

・エントリークラスに最適な「GeForce RTX(TM) 3050 Laptop GPU」搭載。国内向けオンラインゲームやクリエイティブ用途などでCPU内蔵GPUよりも高い処理性能を発揮します。

・薄さ21.7mm・軽さ約1.86kgでカバンに入れて毎日持ち運び可能。学校・オフィス・カフェなど場所を選ばず使えるため、「ゲームに加え、普段使いのノートとしても使いたい」 というユーザーに最適です。

・Thin 15 B13U シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Thin-15-B13UX

