【石川県穴水町】海ノ民話アニメーション「エビス合戦」が完成！2月20日(金)に町長表敬訪問・認定証贈呈式および完成披露上映会を開催

石川印刷株式会社エビス合戦

一般社団法人日本昔ばなし協会（代表理事：沼田心之介）と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、石川県穴水町の海にまつわる民話をアニメーション化した「エビス合戦」を制作いたしました 。

完成に伴い、2026年2月20日（金）にアニメ監督が石川県穴水町の吉村光輝町長を表敬訪問し、完成報告を行うとともに、穴水町を「海ノ民話のまち」として認定する認定証の贈呈式を行います 。また同日、さわやか交流館プルートにて、地元の子どもたちを対象とした完成披露上映会を実施いたします 。

本事業は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環として実施するものです 。

■「エビス合戦」アニメーション完成報告・表敬訪問について

アニメーションの監督を務めた沼田心之介氏が穴水町役場を訪問し、吉村町長へ作品の完成を報告します。当日は「海ノ民話のまち」認定証および完成アニメパッケージの贈呈に加え、作品に対する想いや今後の地域活用について会談を行います 。

日時： 2026年2月20日（金）11時00分～11時30分

会場： 穴水町役場 3階会議室（石川県鳳珠郡穴水町川島ラの174番地）

登壇者： 穴水町 吉村光輝 町長、沼田心之介アニメーション監督

内容：

海ノ民話のまちプロジェクト説明

認定証・完成アニメパッケージ贈呈

フォトセッション

海ノ民話アニメーション上映

会談（感想、活用・展開について）

■「エビス合戦」完成披露上映会について

穴水町の小学生を対象に、完成したばかりのアニメーションの上映会を行います。上映後には沼田監督による作品解説も予定しています 。

日時： 2026年2月20日（金）14時05分～14時50分（受付開始 13時45分～）

会場： 穴水駅前 さわやか交流館プルート 2F 多目的ホール1・2（石川県鳳珠郡穴水町大町ト3）

対象： 穴水町の小学生児童

内容：

沼田監督挨拶

アニメーション上映

アニメについて解説（沼田監督）

■アニメーション監督プロフィール

沼田 心之介（ぬまた しんのすけ）監督沼田 心之介（ぬまた しんのすけ）

2012年、株式会社トマソンに入社。「ふるさと再生日本の昔ばなし」で音響監督、脚本、演出を担当し、「ふるさとめぐり日本の昔ばなし」からは監督も兼務。「けものフレンズ2」「歌うサッカーパンダ ミファンダ」のアニメプロデューサーなども務める。

2019年12月に一般社団法人日本昔ばなし協会を設立し、代表理事に就任。

■「海ノ民話のまちプロジェクト」とは

海と深く関わりを持つ日本という国の「海との関わり」と「地域の誇り」を、子供たちに伝え語り継ぐプロジェクトです。日本中に残された海にまつわる民話を発掘し、その民話のストーリーとその民話に込められた「想い」「警鐘」「教訓」を、親しみやすいアニメーションとして映像化します 。完成したアニメは、学校の授業（総合的な学習の時間）や地域のイベントで活用され、防災教育などにも役立てられています。

■「海と日本プロジェクト」とは

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです 。

URL：https://uminohi.jp/

【団体概要】

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

穴水町海ノ民話のまち実行委員会 事務局（石川印刷株式会社内） 担当：佐味（さみ）

電話番号：090-6130-8656

メールアドレス：ic-sami@ishikawap.com