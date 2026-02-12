【3/4 Webセミナー】JIMUREQ Consulting、経産省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」をテーマに中堅・中小企業が講じるべき対策の第一歩を解説

JIMUREQ Consulting株式会社

JIMUREQ Consulting株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平野 涼）は、1月に開催した同WEBセミナーが好評を得たため、経産省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」を実務視点で解説するセミナーの追加開催を決定。

▼中堅・中小企業がまず備えるべき「★3対応」とは▼

経済産業省が進めるセキュリティ対策評価制度では、企業規模を問わず一定水準の対策が求められます。一方で、中堅・中小企業にとっては「何から手をつけるべきか分からない」「人も予算も限られている」といった悩みが多いのが実情です。

本セミナーでは、制度の詳細説明に踏み込みすぎることなく、まず目指すべき★3対応について最低限押さえるべき考え方や、段階的に進めるための優先順位の付け方について解説します。

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針（案）(https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226001/20251226001.html)

参考）経済産業省HP

▼こんな方におすすめ▼

▼イベント情報▼

- セキュリティ対策評価制度について、自社で対応すべき項目の整理ができていない- 取引先からセキュリティ対応を求められ始めており、何から始めるべきか悩んでいる- セキュリティに関する専門知識を持つ人材が社内におらず、実務視点での解説を求めている

セミナー名：経産省「セキュリティ対策評価制度」対応の考え方と第一歩

主催：JIMUREQ Consulting株式会社

日時：2026年3月4日（水）12:10-12:50

会場：オンライン

▼登壇者▼

JIMUREQ Consulting株式会社

Director / 営業本部長

西牟田光

▼セミナー申込方法▼

以下のURLより、参加登録をお願いいたします。

セミナー申し込みはこちら(https://events.teams.microsoft.com/event/a81ff779-48ae-435d-b421-25fce0e323c7@d2dfc35b-4366-4ae3-b26e-f4abfd168bab)

▼お問い合わせ先▼

JIMUREQ Consulting株式会社 （ジムレックコンサルティング株式会社）

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区 新川1-6-12 AIビル茅場町207

事業内容 ：バックオフィス部門を対象とした、業務改善/組織高度化にかかる経営コンサルティング

サービス ：課題解決に向けた壁打ち・課題診断サービス／「BizDock」 実行支援・伴走型コンサルティング

代表者 ：平野 涼

電話番号 ：03-6161-2556

メールアドレス ：info@jimureq.com

Webサイト ：https://www.jimureq.com/(https://www.jimureq.com/)