【3/4 Webセミナー】JIMUREQ Consulting、経産省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」をテーマに中堅・中小企業が講じるべき対策の第一歩を解説
JIMUREQ Consulting株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平野 涼）は、1月に開催した同WEBセミナーが好評を得たため、経産省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」を実務視点で解説するセミナーの追加開催を決定。
▼中堅・中小企業がまず備えるべき「★3対応」とは▼
経済産業省が進めるセキュリティ対策評価制度では、企業規模を問わず一定水準の対策が求められます。一方で、中堅・中小企業にとっては「何から手をつけるべきか分からない」「人も予算も限られている」といった悩みが多いのが実情です。
本セミナーでは、制度の詳細説明に踏み込みすぎることなく、まず目指すべき★3対応について最低限押さえるべき考え方や、段階的に進めるための優先順位の付け方について解説します。
サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針（案）(https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226001/20251226001.html)
参考）経済産業省HP
▼こんな方におすすめ▼- セキュリティ対策評価制度について、自社で対応すべき項目の整理ができていない
- 取引先からセキュリティ対応を求められ始めており、何から始めるべきか悩んでいる
- セキュリティに関する専門知識を持つ人材が社内におらず、実務視点での解説を求めている
▼イベント情報▼
セミナー名：経産省「セキュリティ対策評価制度」対応の考え方と第一歩
主催：JIMUREQ Consulting株式会社
日時：2026年3月4日（水）12:10-12:50
会場：オンライン
▼登壇者▼
JIMUREQ Consulting株式会社
Director / 営業本部長
西牟田光
セミナー申し込みはこちら(https://events.teams.microsoft.com/event/a81ff779-48ae-435d-b421-25fce0e323c7@d2dfc35b-4366-4ae3-b26e-f4abfd168bab)
▼お問い合わせ先▼
JIMUREQ Consulting株式会社 （ジムレックコンサルティング株式会社）
所在地 ：〒104-0033 東京都中央区 新川1-6-12 AIビル茅場町207
事業内容 ：バックオフィス部門を対象とした、業務改善/組織高度化にかかる経営コンサルティング
サービス ：課題解決に向けた壁打ち・課題診断サービス／「BizDock」 実行支援・伴走型コンサルティング
代表者 ：平野 涼
電話番号 ：03-6161-2556
メールアドレス ：info@jimureq.com
Webサイト ：https://www.jimureq.com/(https://www.jimureq.com/)