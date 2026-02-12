株式会社アジェンダ、住宅向けスマートホームシステムを新たに開発

株式会社アジェンダ

株式会社アジェンダ（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：伊藤智裕）は、住宅内に設置された複数の IoT 機器をスマートフォンアプリで一元的に操作・確認できる住宅向けスマートホームシステムを開発し、2026年1月完成の新築住宅「BASE厚別西」（所在地：札幌市厚別区）へ初めて導入したことをお知らせいたします。

本物件は2月１日より入居開始予定で、入居者は専用アプリを通じて住まいの状態把握や、照明・空調・ドアロックなどの住宅設備を操作することができます。

開発背景と目的

近年、日本国内では防犯意識の高まりとともに、住宅設備とIoT技術を組み合わせたスマートホーム市場が成長しています。調査会社のIMARCグループのニュースリリース（※）によると、日本のスマートホーム市場規模は2024年に81億米ドルに達しました。さらに今後、2033年までに226億米ドルに到達すると予測されています。

弊社ではこうした市場環境をふまえ、一定のシステム化された仕組みを提供することで、電力の効率的な利用や高いQOL(Quality of Life)につながる可能性があると考え、本スマートホームシステムの開発に取り組みました。

（※）IMARCグループニュースリリース（2025年10月9日）「日本のスマートホーム市場規模は2033年までに226億米ドルを超えると予測｜年平均成長率10.80%」 https://www.atpress.ne.jp/news/7996234

株式会社アジェンダのスマートホームシステムについて

本システムは、住宅内に設置された複数の機器(照明、空調、ドアロック等)と連携し、住まいの状態確認や設備操作をスマートフォンアプリから行える、住宅向けのスマートホームシステムです。これらの機器は入居開始日から利用可能な状態で提供され、IoTを身近に活用できる住環境を通じて、日常生活における利便性や安心感の向上を実現します。入居者が利用するスマートフォンアプリは、直感的な操作性を重視して設計されており、iPhoneおよびAndroidの双方に対応しています。また、一部の機能については、ブラウザからの操作も可能です。

さらに今後の展開として、窓センサーや人感センサーといった各種センサー情報や給湯器を活用した機能の追加に加え、条件を満たしたお手持ちの家電製品を登録して本アプリと連携して利用できる機能など、さまざまなアップデートを予定しております。

賃貸住宅への導入目的と今後の展望

今回の賃貸住宅への導入は、将来的なB2C向け展開を視野に入れた実地試験として位置付けています。本取り組みを通じて、実際の住環境における利用状況や入居者の反応、操作性に関するフィードバックを収集していきます。

当社では、ここで得られる知見をもとに、今後のシステム改善や機能の進化につなげ、生活者にとって価値あるプロダクト開発を進めていく考えです。

株式会社アジェンダについて

株式会社アジェンダは、1990年に創業した札幌本社のソフトウェア開発会社です。旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』の開発をはじめ、B2C向けアプリケーションやIoT製品の受託開発など、多様な業界に向けてデジタル技術を活用したものづくりを展開しています。

「+αで期待を超える」というミッション、「まだ体験したことのない、毎日をつくる」というビジョン、そして「デジタルのものづくりで未来をかえる」というブランドステートメントを軸に、当社がこれまで培ってきた技術力と独自性をさらに発揮し、新たな価値創造に挑戦してまいります。

導入物件概要

・物件名 BASE厚別西

・所在地 札幌市厚別区厚別西1条4丁目24-6

・総戸数 16戸

・完成月 2026年1月

・入居開始日 2026年２月１日

本物件に関するお問い合わせ

- 会社名 株式会社タフト（担当者：佐藤）- 本社所在地 札幌市北区北20条西5丁目2番50号 クロスポイント１F- 代表電話 011-738-5177- URL https://taft.co.jp/

会社概要

- 会社名 株式会社アジェンダ（AGENDA Co., Ltd.）- 本社所在地 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル7階- 代表 代表取締役社長 伊藤 智裕- 設立 1990年11月2日- 資本金 180,450千円- 代表電話 011-215-0610- 代表FAX 011-215-0611- URL https://www.agenda.co.jp/

システムに関するお問い合わせ

株式会社アジェンダ 開発部 システムソリューショングループ（担当：中川）

TEL ：011-215-0610

E-mail：ec-promote@agenda.co.jp