コブクロ東阪ライブ2026開催決定！チケプラにて会員一次先行受付中！！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月11日（月）、20日（水）に開催される、コブクロ『KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ"YELL" FOR EACH ONE』のファンサイト会員一次先行の受付をチケプラにて開始しました。また、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが本公演で採用されたことをお知らせします

■一人一人にとっての"YELL"を東京・大阪にて

コブクロが、東京・大阪にてライブを開催します。長年にわたり多くのファンに愛され続けるコブクロならではの、心に響く楽曲と圧巻のライブパフォーマンスをお届け！

ツアーとはひと味違う、特別なライブにぜひご来場ください！

本公演のチケットは、コブクロ公式アーティストアプリ「KOBUKURO」で発券します。チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリではコブクロに関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

また、本公演では電子チケット券面に顔写真を表示することで、当日の本人確認にかかる時間を身分証明書での確認より短縮し、スムーズなご入場が可能です。また、本公演限定のオリジナルデザイン電子チケットは、ライブの思い出として手元に残せる、記念にもなる特別な仕様となっています。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

コブクロ『KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ"YELL" FOR EACH ONE』

⚫︎公演日程

2026年5月11日（月）

大阪｜大阪城ホール

2026年5月20日（水）

東京｜東京ガーデンシアター

⚫︎チケット料金（税込）

・全席指定 9,600円

⚫︎受付期間

・会員一次先行

2026年2月11日（水）14:00 ～ 2026年2月16日（月）14:00

・会員二次先行

2026年2月20日（金）18:00 ～ 2026年2月24日（火）14:00

▶︎詳細・お申し込みはこちら

ライブ特設ページ

https://kobukuro.com/feature/osaka_tokyo2026

▶︎コブクロ オフィシャルホームページ

https://kobukuro.com/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。