ブリティッシュヒルズ「イースターイベント」開催

１９９４年の設立から１１０万人以上の来訪者を誇るブリティッシュヒルズ(福島県天栄村)は、２０２６年４月４日(土)～５日(日)に、春の訪れを祝う「ハッピーイースターイベント」を開催いたします。本イベントでは、「イースターエッグハント」など、海外で親しまれるアクティビティを通じて、英国の伝統文化や英語を学ぶことができます。海外のイースター文化を満喫できる特別宿泊プラン「ハッピーイースタープラン」も販売いたします。ブリティッシュヒルズならではの本格的な英国文化を体験しながら、春のひとときをお過ごしいただけます。

イギリスにおける「イースター文化」

▲ エッグペイント&エッグハント▲ 過去のイースターイベントの様子

■伝統の継承： イギリスのイースターを語る上で欠かせないのが、１６世紀にヘンリー８世が創設した「英国国教会（イングランド国教会）」です。英国君主を首長とする英国国教会において、イースター（復活祭）はクリスマスに次ぐ重要な行事であり、同時に「春の訪れ」を祝う国民的な祭典です。

■移動祝祭日： イースターは「春分後の最初の満月の次の日曜日」と定められており、毎年日付が変わる移動式祝日です。２０２６年は４月５日(日)がその当日にあたります。復活祭の翌日は「イースターマンデー」と呼ばれ、英国国を含むいくつかの国では祝日として親しまれています。ブリティッシュヒルズではイベントを通して、気軽にイースター文化に触れることが出来ます。

英語で楽しむ体験型アクティビティ

１. エッグペイント&エッグハント

オリジナルの「イースターエッグ」を外国人教員と一緒に作った後は、イースターの定番「イースターエッグハント」を体験しましょう。アクティビティは全て英語で開催、文化体験を通して楽しく英語に触れられます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/213_1_eb37f67c9b4bc7affc068d41a5aac128.jpg?v=202602120151 ]２. クッキング・イースターショートブレッド

英国菓子の「ショートブレッド」をカラフルなイースター仕様で、外国人教員と一緒に英語で作ります。焼き立ての味は格別、食べきれない分はお土産としてお持ち帰りいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/213_2_93050d0f84d640cc206f173ee635c5a0.jpg?v=202602120151 ]３. イースターバニーハント（施設周遊型）

イースター限定のオリジナル英語アクティビティ。施設内を巡って、イースターバニーのイースターエッグ探しをお手伝いします。アクティビティを通して、イースター文化と英語に触れることができます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/213_3_54c5eb002fc71b19874e47792e7d316a.jpg?v=202602120151 ]▲ イースターエッグハント▲ クッキング・イースターショートブレッド

イースター文化を満喫！ハッピーイースタープラン

海外のイースター文化を体験できる特別宿泊プラン「ハッピーイースタープラン」を提供いたします。本プランでは、イースター仕様のコースディナーやイースターバニーからのプレゼントなど、多彩な特典をご用意しております。

▲ フォルスタッフパブ会場▲ アスコットティールーム会場[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/213_4_febefd9bf88f075f041ab37148bb8ce1.jpg?v=202602120151 ]

※夕食会場・１室のご利用人数により料金が異なります。

「イースターイベント」 概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/213_5_50b5a42720e5d53b103f055323642a40.jpg?v=202602120151 ]

※入場料は日帰りのお客様のみいただきます。(ご宿泊のお客様は無料)

※入場チケットはフォルスタッフパブ・アスコットティールーム・ビクトリアンアレーにて、それぞれ２００円・１００円分の金券として利用可能

※日帰り入場の受付は18:００まで

神田外語グループ：東京都千代田区内神田2-13-13／理事長 佐野 元泰

ブリティッシュヒルズ：福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8／代表取締役社長 野澤 肇

※写真及びメニューは全て一例です。内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※記載の料金は全て税サ込になります。

