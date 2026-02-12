経営者の「孤独」を解消する、あなた専用のAI経営顧問「AI取締役」サービス提供開始

株式会社LUCRIS

AI・自動化ソリューションを提供する株式会社LUCRIS（本社：滋賀県大津市）は、中小企業経営者が抱える「経営の孤独」という根深い課題を解消するため、企業の個別情報を学習させた専用AIと人間のコンサルタントが連携する、新しい形の経営顧問サービス「AI取締役」の提供を本日より開始したことをお知らせします。

開発の背景：7割の経営者が感じる「孤独」というリスク

多くの中小企業経営者は、社内に経営判断を相談できる相手がおらず、一人で重大な意思決定を下さなければならないという「経営の孤独」に直面しています。弊社が実施した調査では、実に7割の経営者がこの孤独を感じており、「社長にNoと言える人がいない」状態が常態化していることが明らかになりました。このような属人的な経営体制は、判断の偏りや遅れを招き、企業の持続可能性を脅かす大きなリスクとなります。株式会社LUCRISは、この課題をテクノロジーの力で解決すべく、「人と技術が、力を発揮できる環境を。」というミッションのもと、本サービスを開発いたしました。

「AI取締役」について

「AI取締役」は、単なる汎用的なAIチャットではありません。貴社の企業理念や事業内容、過去の重要な意思決定などを学習した「あなた専用のAI」が、24時間365日、経営の壁打ち相手となります。客観的なデータ分析に基づくAIの提案と、経験豊富な人間のコンサルタントによる月次のフォローアップを組み合わせることで、AIの客観性と人間の温かみを両立させ、経営判断の質とスピードを飛躍的に向上させます。

主な機能

＜経営の「守り」を固める基本機能＞

経営判断の壁打ち・相談:投資や採用など、あらゆる経営課題について、いつでもAIに相談できます。

事業計画のレビュー: AIが事業計画の妥当性や潜在リスクを多角的に分析し、人間が見落としがちな視点を指摘します。

会議ファシリテーション: アジェンダ作成から論点整理、議事録の自動作成までを支援し、会議の生産性を高めます。

従業員匿名相談窓口: 従業員が本音を伝えられる安全な場を提供し、組織の潜在的な課題を早期に可視化します。

ダッシュボード: 相談履歴や意思決定のログを一元管理し、経営状況を直感的に把握できます。

＜経営の「攻め」を加速する独自機能＞

過去の自分との対話: 過去の意思決定とその背景をAIが記録・再現。「1年前の自分」と対話することで、成長を実感し、内省を促します。

従業員エンゲージメントスコア: 匿名相談の内容をAIが分析し、組織の健全性をスコア化。離職リスクなどを早期に検知します。

競合シミュレーション: 「もし競合が価格を10%下げたら？」といったシナリオをAIと対話しながら検討し、戦略的思考を深めます。

株式会社LUCRISについて

「人と技術が、力を発揮できる環境を。」をミッションに、AI・自動化・Web・システムの領域で、中小企業の課題解決を支援する総合パートナーです。技術が存分に力を発揮できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社LUCRIS

所在地：滋賀県大津市竜が丘26-3

代表取締役：富田 慶

事業内容：AI導入支援、業務自動化支援、Webサイト制作、SNS運用代行、業務効率化システム開発