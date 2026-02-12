【優秀賞 受賞】およそ2分でミルクを人肌温度に。milkmagic「冷却ボトル」がBabyTech(R) Awards 2025-26 授乳と食事部門 優秀賞を受賞

株式会社BetterDays

milkmagic「冷却ボトル」は、電源なしでミルクの冷却と保温を行うことができる製品です。70℃以上の高温の水で調乳したミルクをボトルに入れると、2分以内に人肌温度(約37℃)に冷却します。また人肌温度に冷却されたミルクは、30分～最大1時間の間ボトル内で保温されます。

この度、国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するBaby Tech(R) Awards 2025-26において、milkmagic「冷却ボトル」は授乳と食事部門で優秀賞を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000026733.html)しました。

Baby Tech(R) Awards 2024における、milkmagic「自動ミルクメーカー」での授乳と食事部門の大賞受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000026733.html)に続き、BetterDaysとしては2年連続の受賞となります。

<審査員コメント>

・ミルクを冷ます速度がかなり速いことに驚きました。

・ミルクの温度管理は難しく、作り直しや温め直しの手間が発生する場合も多くあります。そのひと手間を軽減してもらえる製品のニーズはかなり高いと感じました。

・人肌のあたたかさに「冷やす」というミルクをつくるときの場面に寄り添った商品開発が面白い。

■製品開発の背景

日本での共働き世帯の割合が約7割*に到達するなど、日本の子育て世帯は、日々の仕事と育児の両立が一般化しつつあります。そんな共働き世帯の育児の負担を軽減するために、BetterDaysでは2024年に自社製品第一弾である自動ミルクメーカー「milkmagic」を発売し、育児の負担の軽減に取り組んでまいりました。

今回、第一弾の自動ミルクメーカー「milkmagic」だけでは解決できない、またお客様から多数ご要望を頂いていた「ミルクを冷ます手間」を軽減するために、自社製品第二弾であるmilkmagic「冷却ボトル」を開発・発売する運びとなりました。milkmagicシリーズのセットでのご利用や、「冷却ボトル」のみのご利用など、様々な形で「ミルクを冷ます手間」を軽減できます。

BetterDaysは、今後も日本の子育て世帯の育児の負担を軽減するために、製品の開発・改善に努めて参ります。



BabyTech(R) Awardsとは

BabyTech(R) Awardsは、国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントで、2019 年に国内で初めてパパスマイルが開催、2023年より実行委員会による主催に移行しました。7回目となる2025 年は、FYでの開催とし2025-26となります。13部門で審査を行い、応募総数は60点、一次審査を経てBabyTech(R) Awards 2025-26 認定商品が42点、二次審査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞を決定しました。協賛企業による特別賞は2026年2月末日の発表を予定しています。

2026年3月29日に、Tokyo Innovation Baseにて受賞式と受賞商品展示をはじめとするイベントを行う予定です。

Baby Tech(R) Awards 2025-26 公式サイト: https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

■milkmagic 冷却ボトル:製品詳細

BetterDaysは「家事をもっとシンプルに。」という理念のもとに立ち上げた会社です。

私たち現代人は子育てや仕事に追われ、日々の中にゆとりを持つことが難しくなってきています。

「余裕のない日々を変えたい。」「日々にゆとりを持つことのお手伝いしたい。」

そんな想いから私たちはBetterDaysを創業しました。BetterDaysのプロダクトを通じて「家事をもっとシンプルに。」することで、現代を生きる人が「もっと良い日々」を過ごすお手伝いが出来ればと考えています。

BetteDaysメンバー

■会社概要

株式会社BetterDays (ベターデイズ)

所在地: 東京都品川区東品川2丁目6-4寺田倉庫G1ビル2階

代表取締役: 大川未央

HP: https://betterdays-jp.com/pages/about

設立: 2024年2月

事業内容: ベビー・育児・介護・家事に関連する商品の販売・企画

