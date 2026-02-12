【研修で浸透する健康経営】経営課題起点でROI設計する健康経営エグゼクティブ研修・実装支援（認定要件対応）の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘、以下 当社）は、健康経営を福利厚生で終わらせず、採用・離職・生産性などの経営課題と投資対効果（ROI）に直結させる「健康経営エグゼクティブ研修・実装支援（認定要件対応）」の提供を開始しました。

健康経営は、従業員等の健康保持・増進の取組が将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践すること、と整理されています。

また健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営に取り組む法人を見える化し、従業員や求職者、金融機関等から社会的評価を受けられる環境整備を目的とする制度です。

本支援は、役員の意思決定と現場運用の共通言語を整え、認定要件対応とROIの両立を前提に、方針・KPI・会議体・証跡の設計まで一気通貫で実装します。

提供開始の背景

健康経営を推進する際に起きがちな失敗は、役員が宣言文を作成して満足し、現場は「何を、どの頻度で、誰が」実行すべきかが曖昧なまま、認定要件対応の書類作成だけが残る状態です。

経営として重要なのは、今支出しているコスト（福利厚生、研修、外部委託費、産業保健体制等）が、経営課題（採用、離職、生産性、安全等）の改善に効いているかを点検し、認定要件に適合し、外部に伝わる形（発信・証跡）で運用できているかを継続的に確認することです。

健康経営優良法人認定制度は見える化を目的としているため、社内実務の実効性と社外の見え方を両立させる設計が必要になります。

プログラム概要（役員研修＋ROI設計＋認定要件対応を一体化）

本支援は、役員向け研修で健康経営を投資として理解した上で、経営課題起点でROI優先順位付けを行い、方針・KPI・会議体・証跡まで落とし込む育成・実装プログラムです。

提供内容

A. 健康経営を投資として理解する役員研修

・健康経営の定義、制度目的、認定制度の枠組み（大規模法人部門／中小規模法人部門）を整理し、経営判断の共通言語を作ります。

・認定要件の読み解き方と、申請対応で必要となる運用・証跡の考え方を整理します（要件資料に沿った実務設計の観点を提示）。

B. 経営課題起点でROI優先順位付け（既存コスト棚卸し）

・採用、離職、生産性、安全、医療費など自社の優先課題と到達KPIを定義

・既存施策の費用、対象、運用負荷、測定可能性を可視化し、ROIと実行難度で「残す／組み替える／やめる」を判断

・認定要件への適合（不足要件／過剰施策）も同時に整理し、追加対応を最小化

C. 現場に落ちる方針とKPI設計で形骸化防止

・方針・宣言を、行動基準（誰が・何を・いつ）とKPI（定義、算出、レビュー頻度）へ翻訳

・推進体制、責任分界、会議体、月次レビュー、証跡テンプレまで整備し、更新期だけ動く運用を止めます

成果物（例）

・経営課題別 健康経営ロードマップ

・KPIツリー（経営KPI→中間KPI→運用KPI）

・方針・宣言（対外向け短文／社内運用向け長文）

・会議体設計、責任分界、月次レポート雛形

・申請・更新に向けた証跡テンプレ一式（要件マッピング表を含む）

期待できる経営インパクト（投下コストの回収確度を上げる）

1）健康経営を経営課題とROIで意思決定できる状態にする

健康経営を投資として捉える前提に立ち、目的・KPI・優先順位が揃うため、施策が意思決定で進みます。

2）認定要件対応と実効性の両立

認定制度は見える化と社会的評価を目的としているため、要件適合と運用定着を同時に整備することで、社外発信に耐える一貫性と社内の実効性を両立します。

3）形骸化の停止（会議体と月次レビューで回る）

方針をKPIと行動基準に落とし、会議体と証跡を固定することで、申請期だけ動く運用から脱却します。

4）採用・定着・生産性のいずれに効かせるかを明確化

課題が採用なら応募数・要件一致率・内定承諾率、定着なら早期離職率・戦力化までの期間、生産性ならプレゼンティーズム等の損失指標、といった形で、狙う成果指標に合わせて設計できます。

導入の流れ（設計から浸透定着まで）

支援プログラムについて

- 経営会議で経営課題（採用・離職・生産性・安全等）と到達KPIを定義- 既存コスト棚卸し（福利厚生／研修／委託費／産業保健体制）と、目的・対象・効果・測定の可視化- 認定要件へのマッピング（不足要件／過剰施策の整理）- ROIと実行難度で優先順位を決定（最小運用で回る設計へ）- 方針・KPI・会議体・証跡テンプレを整備- 役員研修／管理職への落とし込みで共通言語を作成- 月次レビューで改善し、申請・更新運用を標準化

本支援は、健康経営を投資として捉え、経営課題起点でROI優先順位付けを行い、認定要件への適合と実行運用（方針・KPI・会議体・証跡）を一本化するエグゼクティブ研修・実装支援です。

健康経営優良法人認定制度が目指す見える化と社会的評価を踏まえつつ、取得のためだけの運用を止め、経営KPIに効く形へ組み替えます。

自社の経営課題（採用、離職、生産性、安全等）と既存施策コストを前提に、研修設計の論点、KPIツリーのたたき台、要件マッピング観点、会議体・証跡テンプレの整備範囲まで、初回の情報交換で実行計画のたたき台をご提示します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/