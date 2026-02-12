【最新版】スマサテ、933名の不動産投資融資実例を公開、「融資事例大全2025下半期」を投資家・法人向けに無料配布開始

スマサテ株式会社

不動産会社向けAI賃料査定システム「スマサテ」および、不動産個人投資家向けAI家賃査定ツール「スマサテ for Owners」を提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）は、不動産投資家933人の融資事例をまとめた資料「融資事例大全2025下半期」を個人不動産投資家と不動産会社向けに無料配布を開始しました。

本資料は、不動産投資家への融資に関するアンケートを集計・分析し2025年に不動産投資融資が下りた金融機関ランキングや金融機関ごとの融資特徴、トレンドなどを掲載しています。

背景

不動産投資を取り巻く環境は大きく変化しています。日本銀行の利上げによりローン金利が上昇し、都市部では不動産価格の上昇も継続。さらに建築費や人件費の高騰も重なり、投資判断は一層複雑化しています。こうした中、金融機関の融資条件や動向は、投資戦略に直結する重要な情報となっています。

スマサテでは2024年より、こうした情報の可視化を目的に不動産投資家を対象としたアンケートを実施し、「融資事例大全」を制作しています。今回配布開始した「融資事例大全2025年下半期」ではアンケート回答数は過去最大、最新の不動産投資融資状況を把握できるものとなっています。

「融資事例大全2025年下半期」概要

第三弾となる本企画は前回同様スマサテとアユカワ タカヲ氏と共同で実施され、2025年12月8日～12月31日に対象となる不動産投資家933名へ2025年の不動産投資融資に関するアンケートを実施しました。このアンケート結果をもとに「融資事例大全2025年下半期」を制作し、不動産投資家および、今回から不動産会社へ配布を開始しました。

「融資事例大全2025下半期」ダウンロード方法

■こんな方におすすめの資料です- 融資のおりた具体的な金融機関を知りたい- 収益不動産購入希望者へ融資先の提案をしたい- 金融機関ごとの特徴を把握したい- 最新の融資情報を知りたい

▼【不動産会社の方】

以下のURLより、必要事項を記入しお申し込みをお願いします。

※宅建業・建築業の免許をお持ちの法人へのみの配布とさせていただいております。

https://sumasate.jp/request/finance2025half(https://sumasate.jp/request/finance2025half/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

▼【個人不動産投資家の方】

『融資事例大全 特設サイト』より「スマサテ for Owners」の利用登録（無料）をお願いします。

ログイン後、お知らせ欄より資料ダウンロードが可能です。

https://owner.sumasate.jp/lp/finance

※本資料は、予告なく配布・公開を終了または内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

「融資が下りた金融機関ランキング」も一部変動

「融資が下りた金融機関ランキング」には今回新たに「静岡銀行」がTOP10入りしました。1位、2位の金融機関が件数の多くを占めていた上半期と異なり、下半期はTOP10の各金融機関の融資件数も伸び、なだらかな差のあるランキング結果となりました。

そのほか以下のような情報を掲載しており、最新の不動産投資のトレンドの把握に役立ちます。

- 不動産投資融資が出た2025年最新金融機関ランキング- 不動産投資家933名分の融資事例集- 金融機関ごとの融資特徴や金利の変化- プロ投資家・アユカワ タカヲ氏の解説- アンケート全回答をExcelダウンロード可能

《アンケート調査の概要》

アンケート期間：2025年12月8日～12月31日

回答件数：933件

調査対象者（以下のいずれかに該当）

・不動産投資で過去に1度でも融資を受けたことがある者

・2025年に融資を獲得した、または断念した経験がある者

本資料作成手段：アンケート回答をもとに集計・分析

スマサテ株式会社について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2026年2月現在、全国4,300社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。

2024年4月からは不動産オーナー向けの賃料査定サービス『スマサテ for Owners（https://owner.sumasate.jp/lp）』をリリースし、登録者数は1万名を突破しました。AIが自動で算出する賃料査定結果や事例物件の情報をオーナー様が確認することで、物件買付時の適正賃料を瞬時に確認や、入居者募集の際の賃料を決めるためにご活用頂いております。

▼不動産法人向け

AI賃料査定システム「スマサテ」

https://sumasate.jp/

▼個人不動産投資家向け

AI賃料査定システム「スマサテ for Owners」

https://owner.sumasate.jp/lp

スマサテの管理会社探しコンシェルジュ

https://owner-matching.sumasate.jp/

アユカワ タカヲ氏について

総資産20億円超、不動産・マネー分野で幅広く活動する総合マネープロデューサー。宅地建物取引士、AFP（ファイナンシャルプランナー）、CPM(R)（米国認定不動産経営管理士）など複数の資格を保有。不動産投資に関するセミナーを年間300本以上実施するほか、著書は『ゆる副業のはじめ方 不動産投資』（翔泳社）など多数。

YouTubeチャンネル「アユカワTV」では、実践的な融資戦略や不動産経営の知見を日々発信しています。

YouTubeチャンネル「アユカワTV」について

総合マネープロデューサー・アユカワタカヲ氏が運営する、登録者数2万人超の不動産投資専門YouTubeチャンネル。投資戦略や融資交渉術、物件管理など、実務に即した情報を配信しています。

「融資最新情報」シリーズでは、金融機関ごとの攻略法や投資家視点の分析コメントを提供し、多くの視聴者から信頼を集めています。

https://www.youtube.com/@ayukawa-tv/featured

▼スマサテ株式会社概要

社名：スマサテ株式会社

代表取締役：山岸 延好

設立：2015年07月

事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供

本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階

URL：

https://sumasate.jp/（不動産法人版）

https://owner.sumasate.jp/lp（個人不動産投資家版）

▼本件に関するお問い合わせ先

スマサテ株式会社 広報担当

E-mail：support@sumasate.jp