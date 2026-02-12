ノジマ　パトリア東大宮店２月13日オープン！

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市　代表執行役社長　野島廣司　以下「ノジマ」）は、2026年２月13日（金）にパトリア東大宮2階に【ノジマ パトリア東大宮店】をオープンいたします。「パトリア東大宮」は駐車場が広く、利用しやすいと人気の複合商業施設となっています。


また、２月13日（金）～３月6日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！





■オープンセール実施概要


１.２月13日（金）～３月６日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！


２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！


500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ


３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！


４.人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！




■ノジマ　パトリア東大宮店　概要


オープン：2026年２月13日（金）


場　　所：埼玉県さいたま市見沼区春野2-7-8　パトリア東大宮2F


営業時間：10：00～20：00




ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。