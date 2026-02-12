「CLIP STUDIO PAINT」が「NEC LAVIE Tab EX」にプリインストール　アプリの最上位グレードが3ヶ月無料、ペン付きタブレットで購入後すぐ創作をスタート

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」が、2月12日(木)より発売されるNECの新Androidタブレット「LAVIE Tab EX (TX117/LAS・TAB11/301)」にプリインストールされます（*1）。「NEC LAVIE Tab EX」を購入した方は、最上位グレードの「CLIP STUDIO PAINT EX」を3ヶ月間無料（初回限定）で利用できます。また、タブレットに標準添付の「デジタルペン4」と組み合わせることで、購入後にすぐに高性能なタブレットで快適な創作活動を始められます。





▼「LAVIE Tab EX (TX117/LAS・TAB11/301)」https://www.nec-lavie.jp/products/tablet/ex/(https://www.nec-lavie.jp/products/tablet/ex/)▼プリインストールアプリ

CLIP STUDIO PAINT EX

▼「LAVIE Tab EX (TX117/LAS・TAB11/301)」購入特典

プリインストールアプリから、「CLIP STUDIO PAINT」の最上位グレード「CLIP STUDIO PAINT EX」を、初回限定で3ヶ月間無料で利用できます（*2）。アプリの無料期間終了後は、月額または年額の利用プランをお申込みいただくことで、引き続きご利用いただけます。

▼「LAVIE Tab EX」のパフォーマンス

「LAVIE Tab EX (TX117/LAS・TAB11/301)」は、以下の機能を搭載しており、「CLIP STUDIO PAINT」での快適な制作をサポートします。

- 高性能プロセッサー: Qualcomm(R) Snapdragon(TM)8 Gen 3- 大容量メモリ: 12GBメモリ(TX117/LAS)、8GBメモリ(TAB11/301)- ストレージ: 256GB (UFS 4.0対応)- 高精細ディスプレイ: 11.1型ワイドLED（3200×2000ドット）の3.2K解像度・リフレッシュレート144Hz- 標準添付ペン: 8192段階の筆圧感知に対応した「デジタルペン4」



別売りのキーボード（PC-AC-AD065C）を使用すれば、ショートカットキーを活用でき、場所を選ばず「CLIP STUDIO PAINT」のリアルで自然な描き味や3Dデッサン人形などの便利な機能を最大限に活かした創作活動が可能です。

- 「LAVIE Tab EX (TX117/LAS・TAB11/301)」対応キーボード： キーボード（PC-AC-AD065C）▼ドローイング動画も公開中

NEC LAVIE Youtubeチャンネル（@NEC121ware）では、「LAVIE Tab」と「CLIP STUDIO PAINT」を利用したドローイング動画を公開中です。



NEC LAVIE Youtubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@NEC121ware/videos

(https://www.youtube.com/@NEC121ware/videos)

LAVIE Tab × CLIP STUDIO：

https://www.youtube.com/watch?v=kevCQauXlzw&list=PLQIkySbMEkxrkURk0q3umN5PdCKlb_mVE(https://www.youtube.com/watch?v=kevCQauXlzw&list=PLQIkySbMEkxrkURk0q3umN5PdCKlb_mVE)





CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、6,000万人以上が利用した（*3）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



その他のハードウェアメーカーとのコラボレーション事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category15



*1 プリインストールされている「CLIP STUDIO PAINT」のアイコンからアプリをダウンロードします。

*2 「CLIP STUDIO PAINT」の3ヶ月無料特典を初めて使う方が対象です。

*3 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます。



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



