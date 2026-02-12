3月4日（水）、スマホ市役所オンラインセミナー開催。テーマは「学校DXで職員残業ゼロを実現。学校開放の施設予約や欠席等連絡、保護者への個別通知までをLINEで完結」、埼玉県毛呂山町が登壇

株式会社Bot Express

株式会社Bot Express（本社：東京都港区、代表取締役：中嶋一樹、以下 Bot Express）は、官公庁・地方自治体のDX事例を共有する無料オンラインセミナー「Bot Express Showcase」を毎月開催しています。このたび、3月4日（水）の開催が決定しましたのでお知らせいたします。今回のテーマは、「学校DXで職員残業ゼロを実現。学校開放の施設予約や欠席等連絡、保護者への個別通知までをLINEで完結」です。

1. セミナー概要

ー 毛呂山町のLINE活用

埼玉県毛呂山町は、2022年に毛呂山町LINE公式アカウントを開設し、2023年7月にはLINE公式アカウントの拡張サービス「GovTech Express」を連携。現在LINE上で利用できる手続きは50以上で、町民アンケート、水道の開閉栓、道路の不具合報告、ごみ分別検索、各種証明書申請、子ども医療費申請、妊産婦オンライン相談、国民健康保険や後期高齢者医療関連手続き、公共施設予約、罹災証明書申請、職員採用試験申込など、多岐にわたる分野で活用が進んでいます。

人口31,593人（2026年1月時点）の町において、LINEの友だち追加数は12,779人（2026年1月21日時点）と、人口の約40％が利用しており、町民の生活に密着したデジタル窓口として定着しています。



詳細：https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/hishokohoka/kouhou_koutyou/officialSNS/1/10516.html

ー 学校教育関連の取り組み

今回のセミナーでは、「学校教育」分野に焦点を当て、学校開放事業および学校欠席連絡のオンライン化の取り組みをご紹介いただきます。

学校開放事業は、学校教育に支障のない範囲で学校施設を地域住民に開放する取り組みで、全国の約9割の自治体が実施しています。毛呂山町では、2023年8月からGovTech Expressを活用し、紙で行っていた予約管理や手続きをLINEでオンライン化しました。

24時間365日予約が可能となり、月1回の予約調整会議も不要に。団体登録から予約、決済までを一気通貫でオンライン化した結果、職員の残業時間はゼロとなり、利用者にとっても利便性の高い仕組みを実現しています。現在、登録団体25団体のうち23団体がオンライン決済を利用しており、現金取扱業務の削減にもつながっています。

あわせて、町立保育園や小・中学校における欠席等連絡のLINE化も進めています。スマホ市役所の特徴は、欠席連絡を「受け付けて終わり」にしない点です。

欠席連絡の内容に対する確認や、必要に応じた追加の連絡についても、保護者に対してLINEを通じて行うことができ、双方向の連絡手段として活用されています。持ち物や連絡事項などを一斉にLINEで配信することも可能で、確実かつ迅速な情報共有を実現しています。

電話対応や転記作業が不要になるだけでなく、欠席連絡後の確認のために、日中つながりにくい保護者へ何度も電話をかける必要がなくなり、連絡内容とその後のやりとりをLINE上で一元的に把握・共有できることで、現場の負担を軽減します。これにより、教職員・保育士が、本来向き合うべき教育・保育の時間を確保できる環境づくりにつながっています。

セミナー当日は、埼玉県毛呂山町企画財政課柏谷様、生涯学習課海保様にご登壇いただき、取り組みの背景や設計の考え方、現場での運用ポイントについてお話しいただきます。Bot Expressからは、パートナーサクセスマネージャー武部が登壇し、スマホ市役所で実装可能な学校教育関連機能について、デモンストレーションを交えながら解説します。

＜このような方におすすめ＞

2. セミナー詳細

- 学校業務の負担を減らし、働き方改革をデジタルで進めたい教育・学校担当の方- 保護者の利便性を高める学校連絡の仕組みを検討している方- LINEを住民インフラとして全庁展開したい情報政策・DX部署の方

【セミナー名】Bot Express Showcase #42

【開催日時】2026年3月4日（水）14時～15時 ※開催時間まで申し込み可能

【開催場所】オンライン（申込後に視聴用URLを送付します）

【参加対象】自治体職員

【プログラム】

1. スマホ市役所全国自治体事例紹介（Bot Express武部）

2. 取り組み紹介（毛呂山町 企画財政課柏谷様、生涯学習課海保様）

3. 質疑応答

3. 申込方法

Webフォーム：

https://form.bot-express.com/event



LINE公式アカウント：

https://lin.ee/XssrclA（リッチメニュー「イベント」から申し込み）



メール：

hello@bot-express.com

（自治体名、部署名、お名前、電話・FAX番号、メールアドレスをお知らせください）



FAX：

050-3852-4529

＊FAX送信用紙

https://bot-express.box.com/s/vt6kldlieduv2nfe36r7iahqbej0g5j0



TEL：

050-1791-9464

4. 登壇者情報

写真左：毛呂山町 生涯学習課 スポーツ振興係 海保龍也様、右：企画財政課 DX推進係 柏谷脩太様

毛呂山町役場 生涯学習課 スポーツ振興係 海保龍也様：

2016年に毛呂山町に入庁。産業振興課、スポーツ振興課を経て、現在は生涯学習課に所属。地域支援やイベント運営、スポーツ大会の調整などの企画・運営業務を担当。関係者との協力を大切にしながら、DX推進係と連携し、地域と町民に役立つサービス提供を目指している。



毛呂山町役場 企画財政課 DX推進係 柏谷脩太様：

2016年に毛呂山町に入庁。入庁時から情報担当として、業務システムの運用や推進に携わる。町公式ホームページやLINEのリニューアルを手がけ、町民に向けて利便性の高いサービスの提供、職員へのDX推進などに取り組んでいる。

株式会社Bot Express パートナーサクセスマネージャー 武部 宏美

多くの人が利用する制度運営に携わりたいと思い自治体職員となる。自治体では福祉、税務を経験。役所の外から住民生活向上の働きかけができるBot Expressに出会い転職を決意。2024年8月より現職。自治体職員として培った経験を今後の活動に活かし、すべての人が便利になるためのサービス提供をしていきたい。

5. スマホ市役所で実装可能な学校教育機能（一部）

- 学校の欠席等連絡- 保護者への一斉メッセージ配信、特定の保護者へのメッセージ配信- 給食の献立配信- 面談予約、いじめ相談予約などの予約機能- 学校開放事業（施設予約）とスマートロック- 二十歳のつどいチェックイン

※GovTech Express導入自治体の「学校・教育」領域の事例は、以下にてご紹介しています。

https://note.bot-express.com/n/nf597ca72fafb

※過去実施したオンラインセミナーアーカイブ動画にて、職員管理画面のデモンストレーションなどご確認いただけます。

https://note.bot-express.com/n/nd0b1bcdd3821

6. GovTech Express 4つの特徴

1. 質問に回答するだけ。住民利用率が高い

聞かれたことに答えるだけの一問一答形式。メールアドレスの入力不要で、高齢者にも優しい。LINEを使っていない住民向けにはWebフォームでの手続きも可能。



2. 利用料は定額制、自治体職員が開発者

利用料は月額10万円～（税抜）の定額制。一律料金ですべての機能を使うことができるサブスク。国の動向の変化に素早く対応し、給付金などの実装が可能。行いたい時に追加費用なしで機動性が高い。



3. 全国で作られた機能を横展開可能

全国350以上の導入自治体が作成した手続きを横展開して作成。

管理画面に用意された200以上の手続きテンプレートをインストールすることも可能で、イチからつくる職員の業務負担を軽減。毎日、全国各地で作られる新しい手続き。常に進化するサービスを定額料金10万円～利用できる。



4. 他のLINE公式アカウントの拡張ツールと併用可能

現在のLINE公式アカウントの拡張機能を保持したまま、最新のスマートロック機能や給付金機能を併用して利用することが可能です。

7. システムの仕組み

Bot Expressが開発提供する官公庁専用対話型アプリケーション「GovTech Express」は、日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを評価登録する制度「ISMAP」にも登録されているSalesforceをプラットフォームとしています。LINEから入力したデータであっても、データが保存されるのはSalesforceのシステムのみです。

詳細：https://note.bot-express.com/n/ne05e2cbc12e9

Bot Expressは、「つくろう。愛される行政サービスを」をミッションに、GovTech Companyとして、住民利用率・満足度の高いサービスを提供し、共鳴するパートナー自治体ともにあるべき社会の実現を目指してまいります。

当セミナーを通して、日本全国の自治体DXやGovTechが加速することを期待しています。共に、行政サービス、そして住民の暮らしをアップデートしていきましょう。ご参加お待ちしております。

【会社名】株式会社Bot Express（ボットエクスプレス）

【設立日】2019年02月01日

【資本金】1億円

【住所】〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23階

【代表者】代表取締役 中嶋 一樹

【事業内容】官公庁専用対話型アプリケーション「GovTech Express（ガブテック エクスプレス）」の提供

【公式サイト】https://www.bot-express.com/

【導入自治体】https://note.bot-express.com/n/naeaa32eb2b4b

2025年12月時点で市区町村、都道府県、省庁など350以上の団体が導入。（国税庁、群馬県、北海道士幌町、秋田県湯沢市、山形県庄内町、渋谷区、練馬区、世田谷区、神奈川県座間市、金沢市、富山県魚津市、愛知県豊田市、神戸市、岡山市、広島市、高知市、福岡県古賀市、沖縄県与那原町など）

【お問い合わせ】メール( hello@bot-express.com )もしくは公式サイトのお問い合わせより