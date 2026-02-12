SNS企画生成AI「WayFinder（ウェイファインダー）」、SNSマーケティングのプロフェッショナルのナレッジを反映させる連携プログラムを開始。

Tristella株式会社

Tristella株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中山顕作）は、SNS運用代行会社・事業会社向けに提供するSNS企画生成AIツール「WayFinder（ウェイファインダー）」において、各業界のトップマーケターや専門企業と連携し、その知見をAIロジックに反映させる「WayFinder 公式パートナーシッププログラム」を開始いたしました。

その第一弾として、

SNSマーケティング領域で豊富な実績を持つ Soi株式会社代表 飛弾隆成氏 および 株式会社ADTO代表 向出惺真氏 と連携体制を構築したことをお知らせいたします。

■ SNS企画生成AI「WayFinder」サービス概要

WayFinderは、SNS運用において日々発生する業務である、

・企画

・台本

・投稿構成案

・キャプション・ハッシュタグ

などの作成をAIが学習し自動生成するサービスです。

- 特徴1：入力は最小限、出力は最大限ターゲットや訴求内容などの基礎情報を入力するだけで、AIが最適な「企画タイトル」「構成案」「キャプション」を一括生成します。単なるアイデア出しにとどまらず、実際の投稿フォーマット（フィード、リール等）に最適化された構成を出力します。- 特徴2：運用代行のプロが認める実用性パートナーの知見を活かし、各業界に関する知見を豊富に蓄積。プロの視点を再現し、お客様のSNSアカウントに沿った企画案～クリエイティブ指示を生成します。- 特徴3：圧倒的なコストパフォーマンス月額29,800円から利用可能。企画コストを大幅に削減します。

■ 「WayFinder 公式パートナープログラム」始動の背景

生成AIの普及により、テキストや画像の生成コストは劇的に下がりました。しかし、SNS運用の現場において最も重要で、かつ属人化しやすい「成果が出る企画の立案」は、依然として人間の経験則や勘に依存しています。

WayFinderは、単なる効率化ツールではなく成果を出すためのナビゲーターとなるべく、現場の最前線で活躍するプロフェッショナルと連携する、パートナープログラムを立ち上げました。

本プログラムでは、パートナーが持つ業界ごとの勝ちパターンや最新のアルゴリズム攻略法をWayFinderの生成エンジンに実装。これにより、ユーザーはトップマーケターの脳内を再現したような高品質な企画案を手にすることが可能になります。

■ パートナーシップ第一弾：各領域のスペシャリストと連携

今回の第一弾連携では、以下の2社・2名のプロフェッショナルに参画頂きました。

店舗ビジネス領域：飛弾 隆成 氏

SNSプロデューサー /店舗ビジネスSNSスペシャリスト / Soi株式会社 代表取締役

プロフィール： 累計フォロワー15万人のアカウント運営実績を持ち、地方飲食店から年商200億円企業まで幅広く支援。『令和の虎』出演商品や婚活イベントなど、SNSを起点とした実売・動員につなげる設計に定評がある。

本連携へのコメント：Tristella株式会社様との連携により、Soiが強みとする“現場起点のSNS設計力”と“再現性を重視した運用思想”を、テクノロジーの力で拡張し、企業や地域事業者が抱える「SNS企画立案にかかる時間的・人的負担」を本質的に解消できると考えております。 Soiはこれまで、属人的になりがちなSNS運用を「なぜ伸びたのか」「なぜ続かないのか」という実践知として蓄積し、誰でも使える企画構造へと落とし込んできました。 そこに、Tristella 様が持つ高度なシステム開発力・自動化技術が掛け合わさることで、Soiが培ってきた“勝ちパターン”を自動で生み出し、回し続けられるSNS企画基盤の構築が可能になると考えております。本連携を通じて、Soiは「考えられる人だけが成果を出すSNS」から、「仕組みを使えば誰でも戦略的に成果を出せるSNS」へと進化させ、企業や地域が本来伝えるべき魅力に集中できる環境を創出してまいります。 そして、地方・中小企業であってもSNSを通じて正しく価値が届く社会の実現に、共に貢献していきたいと考えております。

Z世代・トレンドマーケティング領域：向出 惺真 氏

株式会社ADTO 代表取締役

プロフィール： 17歳で起業し、高校時代に生徒会公式SNSを成功させるなどZ世代の感性を熟知。TikTok開始2ヶ月で1.4万フォロワー獲得や、能登半島地震支援商品の開発など、社会的インパクトのある発信を得意とする。

本連携へのコメント：Tristella株式会社様との連携は、自身の発信活動はもちろん、SNS業界の在り方を大きく進化させる取り組みだと感じています。アイデア創出から検証までを自動化することで、これまで属人的になりがちだった企画考案がより柔軟に立案可能となり、SNS運用現場の生産性向上と成果最大化の両立に貢献してくれることを期待しています。実装されるのがとても楽しみです。

■Tristella株式会社 ( WayFinder 運営会社 ) 代表取締役 中山 顕作 コメント

この度のSoi株式会社飛弾様、株式会社ADTO向出様との連携を大変嬉しく感じ、ワクワクしております。お2人がそれぞれ高い成果をあげてきた業種の知見がWayFinder にインストールされ続け、更に多くの皆様に貢献出来ることを期待しております。

SNS運用において、ビジネスやマーケティング上流の解像度を高めて言語化することに本来リソースを割くべきと考えておりますが、実際は工程が多く現場のリソース不足が課題となっている状況です。WayFinder をきっかけにそうした運用環境が進化していくことを願っています。

■ WayFinderサービスプラン

ベーシックTeamプラン：月額29,800円（10アカウント・5ユーザーまで）

※チームメンバー・アカウント数などによってカスタムで対応いたします。

サービスサイト：https://the-way-finder.com/

■ Tristella株式会社について

Tristella 株式会社は「BE A CLOSE HERO」を掲げ、目の前のクライアントの成果に全振りするブレイン兼実行集団です。SNS 運用、インフルエンサー施策、オンラインイベント / ライブ配信など、KPI が見えづらい領域を因数分解し実行まで手厚く伴走。運用知見に生成AI を掛け合わせ、SNS 企画生成AI「WayFinder」も展開し始めました。創業陣はGoogle・ByteDance 出身/ 国内スタートアップの創業・IPO 実績。

会社名：Tristella株式会社

代表者：中山顕作

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番3号やまとビル8階

URL：https://tristella.jp/

事業内容：

- マーケティング支援事業SNS運用代行/インフルエンサーマーケティングなどZ世代向け施策計・実行中心- 組織改革支援事業スタートアップ向け組織再編、マネジメント研修など- 生成AI導入支援事業実業務に生成AI活用フローを導入することでの業務効率化ならびに専用AIツール開発など

