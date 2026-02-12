株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2025年8月1日から11月30日の期間で募集していた、「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」の入賞作品を発表しました。

ビクセン主催「星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」とは

夜空を見上げればそこに宙（そら）があります。宙は、 私たちのもっとも身近にある、もっともスケールの大きな自然です。そして、 人類の叡智を育んできた科学の原点でもあります。

みなさんそれぞれの、 宙を見上げる時の 「想い」 を、写真や動画にしてご応募いただくフォトコンテストです。

■応募テーマ

星空＋自然風景・人物・建築物、月、惑星、星雲星団、天文現象など、

■応募部門

・星空と景色、人などを撮影した「星景写真部門」

・風景が画角にない天体をメインで撮影した「天体写真部門」

・星空に関する静止画や動画を組み合わせた「動画部門」

・18歳以下の方を対象とした「アンダー18部門」

入賞作品発表

グランプリ「空と大地の活動を全身で感じて」溝口 英則さん

最優秀賞（星景写真部門）「父と娘の夏休み」石川 了輔さん

最優秀賞（天体写真部門）「Sh2-91 天空の水簾」飯野 智さん

最優秀賞（アンダー18）「生命」橋本 旭玄さん

その他の作品や、審査員の評などの詳細は以下の特設ページよりご覧ください。

「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品発表

https://www.vixen.co.jp/lp/photo_contest/2025/results/

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー