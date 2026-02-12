「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品発表

写真拡大 (全6枚)

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2025年8月1日から11月30日の期間で募集していた、「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」の入賞作品を発表しました。




ビクセン主催「星空フォトコンテスト～それぞれの宙を見上げて～」とは


夜空を見上げればそこに宙（そら）があります。宙は、 私たちのもっとも身近にある、もっともスケールの大きな自然です。そして、 人類の叡智を育んできた科学の原点でもあります。


みなさんそれぞれの、 宙を見上げる時の 「想い」 を、写真や動画にしてご応募いただくフォトコンテストです。



■応募テーマ


　星空＋自然風景・人物・建築物、月、惑星、星雲星団、天文現象など、


■応募部門


・星空と景色、人などを撮影した「星景写真部門」


・風景が画角にない天体をメインで撮影した「天体写真部門」


・星空に関する静止画や動画を組み合わせた「動画部門」


・18歳以下の方を対象とした「アンダー18部門」



入賞作品発表


グランプリ「空と大地の活動を全身で感じて」溝口 英則さん




最優秀賞（星景写真部門）「父と娘の夏休み」石川 了輔さん




最優秀賞（天体写真部門）「Sh2-91 天空の水簾」飯野 智さん




最優秀賞（アンダー18）「生命」橋本 旭玄さん




その他の作品や、審査員の評などの詳細は以下の特設ページよりご覧ください。


　


「第6回　星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品発表


https://www.vixen.co.jp/lp/photo_contest/2025/results/



株式会社ビクセン
株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞
株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。
株式会社ビクセン　 https://www.vixen.co.jp/
公式Facebook　　 https://www.facebook.com/tonakaifanpage
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。
https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン　会社概要＞
代表取締役　新妻和重
創業1949年　本社　埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー