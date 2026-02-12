あの頃のワクワクがよみがえる！大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色、「400-MEDI050BL（ブルー）」と「400-MEDI050BY（イエロー）」を発売しました。
おすすめポイント
・レトロな80年代風デザイン
・懐かしの音源を手軽にデータ可できる
・Bluetooth搭載の充実機能
商品特長
あの頃のワクワクを、もう一度
80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作。手に取った瞬間に伝わる懐かしさこそが、本製品の大きな魅力です。
カセットも、ラジオも、Bluetoothもこれ1台
カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても活躍します。スマートフォンの音楽やポッドキャストも、手軽に再生可能です。
思い出を“残せる録音機能”
カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできます。
内蔵マイクで広がる活用シーン
本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できます。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活躍し、使い方はアイデア次第です。
家でも外でも楽しめる安心設計
AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを実現。技適マーク取得済みで安心してお使いいただけます。
商品仕様
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
