あの頃のワクワクがよみがえる！大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色、「400-MEDI050BL（ブルー）」と「400-MEDI050BY（イエロー）」を発売しました。


掲載ページ


Bluetooth搭載 多機能ラジカセ ＆ カセット変換 デジタル保存 USBメモリ / SDカード MP3プレーヤー 乾電池 AC電源 AM FM ラジオ


型番：400-MEDI050BL　販売価格：12,545円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI050BL


型番：400-MEDI050Y　販売価格：12,545円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI050Y



おすすめポイント


・レトロな80年代風デザイン
・懐かしの音源を手軽にデータ可できる
・Bluetooth搭載の充実機能


商品特長


あの頃のワクワクを、もう一度




80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作。手に取った瞬間に伝わる懐かしさこそが、本製品の大きな魅力です。


カセットも、ラジオも、Bluetoothもこれ1台




カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても活躍します。スマートフォンの音楽やポッドキャストも、手軽に再生可能です。


思い出を“残せる録音機能”





カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできます。


内蔵マイクで広がる活用シーン




本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できます。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活躍し、使い方はアイデア次第です。


家でも外でも楽しめる安心設計




AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを実現。技適マーク取得済みで安心してお使いいただけます。


商品仕様




サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


