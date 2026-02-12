あの頃のワクワクがよみがえる！大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色、「400-MEDI050BL（ブルー）」と「400-MEDI050BY（イエロー）」を発売しました。

掲載ページ

Bluetooth搭載 多機能ラジカセ ＆ カセット変換 デジタル保存 USBメモリ / SDカード MP3プレーヤー 乾電池 AC電源 AM FM ラジオ

型番：400-MEDI050BL 販売価格：12,545円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI050BL

型番：400-MEDI050Y 販売価格：12,545円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI050Y

おすすめポイント

・レトロな80年代風デザイン

・懐かしの音源を手軽にデータ可できる

・Bluetooth搭載の充実機能

商品特長

あの頃のワクワクを、もう一度

80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作。手に取った瞬間に伝わる懐かしさこそが、本製品の大きな魅力です。

カセットも、ラジオも、Bluetoothもこれ1台

カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても活躍します。スマートフォンの音楽やポッドキャストも、手軽に再生可能です。

思い出を“残せる録音機能”



カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできます。

内蔵マイクで広がる活用シーン

本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できます。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活躍し、使い方はアイデア次第です。

家でも外でも楽しめる安心設計

AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを実現。技適マーク取得済みで安心してお使いいただけます。

商品仕様

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。