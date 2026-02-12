【2026春 東京展】台湾パビリオンを展開！躍進する台湾AIスタートアップ企業12社が幕張メッセに集結

エバーリッジ株式会社公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top)

2026年2月25日(水)～2月27日(金)の3日間、幕張メッセにて開催する「Bizcrew EXPO 2026 春 東京」において、台湾の有力AIスタートアップ12社による特設エリア「台湾 AI Future Bridge」を展開することを決定いたしました。

本パビリオンでは、世界が注目する台湾AI業界を牽引する精鋭企業が集結します。日本初公開のプロダクトを含む最新AIソリューションを直接体感し、その場で具体的な商談まで行える貴重な機会となります。

「アジアのシリコンバレー」として進化を続ける台湾AI企業の最前線を、ぜひ会場でご覧ください。

■出展企業・詳細はこちら（公式サイト） https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/(https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top)

※上記リンクより出展社一覧、および詳細をご覧いただけます。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry台湾の有力AIスタートアップ12社詳細はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top

■開催概要

名称： 台湾 AI Future Bridge（Bizcrew EXPO 2026 春 東京 内）

会期： 2026年2月25日(水)～27日(金) 10:00～17:00

会場： 幕張メッセ（1～3・9・10ホール）

主催： Bizcrew EXPO 実行委員会（エバーリッジ株式会社 内）

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。