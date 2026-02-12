【2026春 東京展】台湾パビリオンを展開！躍進する台湾AIスタートアップ企業12社が幕張メッセに集結
エバーリッジ株式会社
公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top)
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry
台湾の有力AIスタートアップ12社
詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top
公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top)
2026年2月25日(水)～2月27日(金)の3日間、幕張メッセにて開催する「Bizcrew EXPO 2026 春 東京」において、台湾の有力AIスタートアップ12社による特設エリア「台湾 AI Future Bridge」を展開することを決定いたしました。
本パビリオンでは、世界が注目する台湾AI業界を牽引する精鋭企業が集結します。日本初公開のプロダクトを含む最新AIソリューションを直接体感し、その場で具体的な商談まで行える貴重な機会となります。
「アジアのシリコンバレー」として進化を続ける台湾AI企業の最前線を、ぜひ会場でご覧ください。
■出展企業・詳細はこちら（公式サイト） https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/(https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top)
※上記リンクより出展社一覧、および詳細をご覧いただけます。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_entry
台湾の有力AIスタートアップ12社
詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/aifuturebridge/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_taiwan_top
■開催概要
名称： 台湾 AI Future Bridge（Bizcrew EXPO 2026 春 東京 内）
会期： 2026年2月25日(水)～27日(金) 10:00～17:00
会場： 幕張メッセ（1～3・9・10ホール）
主催： Bizcrew EXPO 実行委員会（エバーリッジ株式会社 内）
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。