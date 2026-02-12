垢抜け美眉セミナー第二弾「初心者向けアイブロウメイク編」の参加受付中。人気ブランド「ウォンジョンヨ」のヘアケアアイテムのサシェをもらえる「かっさ」の体験キャンペーンもスタート。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容体験型イベントを多数開催いたします。

パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。

●3シリーズに渡ってお届けする垢抜け美眉セミナー「Brow3」の第二弾

有料（500円）・事前予約

アイブロウメイクに対して、こんなお悩みはありませんか？

「アイブロウメイクに自信が持てない・・・」「左右差が気になる・・・」「メイクでアイブロウメイクが濃くなってしまう」「まずは定番の位置や描き方を知りたい・・・」

そんなポイントを丁寧に解説いたします。

・日時：2026年2月16日（月）～2026年2月20日（金）

１.11：05～11：45 ２.12：00～12：40 ３.13：00～13：40 ４.14：00～14：40 ５.15：00～15：40

・定員：各回８名

・場所：パナソニックビューティ表参道 B1 Studio

・参加費：500円(キャッシュレスのみ)

・申込方法：パナソニックビューティ表参道 公式LINEから予約受付

https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)

【受付〆切】

各開催日前日の18時まで

ウォンジョンヨのシャンプ＆トリートメントのサシェがもらえる、バイタリフト かっさ 体験キャンペーン

無料・予約不要

「春先取り。気持ちも肌もアップデート！バイタリフト かっさ 体験キャンペーン」が2月12日（木）からスタート。

かっさ体験後、アンケート回答をしてくれた方に、人気のウォンジョンヨヘアのサシェをプレゼントいたします。

日時：2026年2月12日（木）～2026年3月15日（日） ※サシェが無くなり次第終了となります。

予約・費用：予約不要・無料

●肩・腰のコリ・足の疲れでお悩みの方に！リフレ・コリコラン体験会

無料・予約不要

脚全周に密着、足先から太ももまでをもみほぐす「はくだけキュッとリフレ」、

寝ころんで脚を入れるだけで手軽に使える「ねるまえほっとリフレ」をご体験いただけます。

肩にかけるだけの「高周波治療器コリコラングループ」もぜひお試しください。

・日時：2026年2月14日（土）・2026年2月15日（日） 11：00～18：00

・場所：パナソニックビューティ表参道 B1 Studio

・予約・費用：予約不要・無料

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html