暗闇でも、充電でも頼れる。LEDライト搭載「5000mAhモバイルバッテリー」新発売

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、LEDライトを搭載し、日常の外出から非常時まで幅広く活躍する5000mAhモバイルバッテリーを発売します。

ストラップ型USB-C to USB-C充電ケーブルを付属し、持ち運びやすさにも配慮。USB-Cポートは入出力対応で、スマートフォンなどを快適に充電できます。カラーはブルー、バイオレット、イエローの3種。価格は2,780円（税込）です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/70_1_4c5474ffc5fec342c4a225b8567ab4aa.jpg?v=202602120551 ]

【製品概要】

●暗所で役立つ「LEDライト」搭載

モバイルバッテリーとしての給電に加え、ライト機能により暗い場所でも使いやすい設計です。

●“ストラップ型”USB-C to USB-Cケーブル付属

持ち運びに便利なストラップ型USB-C to USB-C充電ケーブルが付属。ケーブル忘れを減らし、外出時の利便性を高めます

●USB-C入出力対応（5V/2.4A）

本体にはUSB-Cポート（入出力対応）を搭載し、DC5V 2.4Aでの入出力に対応します。

●過電流・過電圧保護機能を備えた安全設計

【製品画像】

LEDライトが使えるモバイルバッテリーどこでもスマホ充電USB-C to USB-Cケーブル付属安心のPSE認証商品

【パッケージ画像】

TL98CLTL98CVTL98CY

◼︎製品仕様

内蔵電池容量：5000mAh

ポート：入出力/USB-C×1

入出力：DC5V 2.4A

サイズ：約W28.5×H86.5×D30mm

質量：約104g

付属ケーブル長：約110mm（USB-C to USB-C）

材質：本体ケース PC+ABS、コネクタケース・ケーブル TPE

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

◼︎販売情報

参考売価： 2,780円（税込）

販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など

◼︎製品ページ：

TL98CL：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cl/

TL98CV：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cv/

TL98CY：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cy/

◼︎多摩電子工業とは

バッテリー、充電器の国内販売実績が豊富で、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。