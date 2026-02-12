暗闇でも、充電でも頼れる。LEDライト搭載「5000mAhモバイルバッテリー」新発売

写真拡大 (全8枚)

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、LEDライトを搭載し、日常の外出から非常時まで幅広く活躍する5000mAhモバイルバッテリーを発売します。


ストラップ型USB-C to USB-C充電ケーブルを付属し、持ち運びやすさにも配慮。USB-Cポートは入出力対応で、スマートフォンなどを快適に充電できます。カラーはブルー、バイオレット、イエローの3種。価格は2,780円（税込）です。




[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/70_1_4c5474ffc5fec342c4a225b8567ab4aa.jpg?v=202602120551 ]


【製品概要】


●暗所で役立つ「LEDライト」搭載


モバイルバッテリーとしての給電に加え、ライト機能により暗い場所でも使いやすい設計です。


●“ストラップ型”USB-C to USB-Cケーブル付属


持ち運びに便利なストラップ型USB-C to USB-C充電ケーブルが付属。ケーブル忘れを減らし、外出時の利便性を高めます


●USB-C入出力対応（5V/2.4A）


本体にはUSB-Cポート（入出力対応）を搭載し、DC5V 2.4Aでの入出力に対応します。


●過電流・過電圧保護機能を備えた安全設計



【製品画像】



LEDライトが使えるモバイルバッテリー

どこでもスマホ充電


USB-C to USB-Cケーブル付属

安心のPSE認証商品

【パッケージ画像】



TL98CL

TL98CV

TL98CY

◼︎製品仕様
内蔵電池容量：5000mAh


ポート：入出力/USB-C×1


入出力：DC5V 2.4A


サイズ：約W28.5×H86.5×D30mm


質量：約104g


付属ケーブル長：約110mm（USB-C to USB-C）


材質：本体ケース PC+ABS、コネクタケース・ケーブル TPE


※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。



◼︎販売情報


参考売価： 2,780円（税込）


販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など



◼︎製品ページ：


TL98CL：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cl/


TL98CV：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cv/


TL98CY：https://tamadenco.co.jp/product/tl98cy/



◼︎多摩電子工業とは


バッテリー、充電器の国内販売実績が豊富で、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。