「楽天ポイント」オンライン、大丸松坂屋百貨店が運営するコスメのオンラインストア「DEPACO」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、株式会社大丸松坂屋百貨店（以下「大丸松坂屋百貨店」）が運営するコスメのオンラインストア「DEPACO」（注1）において、本日より共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンライン（注2）が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「DEPACO」（注1）での支払い時に楽天IDを連携すると、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には1ポイント1円として利用することができます。

大丸松坂屋百貨店は、2014年10月より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」を導入、2020年8月よりキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を導入することで、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイント」オンラインを導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）「DEPACO」の詳細はこちらからご確認ください。

https://depaco.daimaru-matsuzakaya.jp/shop/default.aspx

（注2）「楽天ポイント」オンラインの詳細はこちらからご確認ください。

https://pointonline.rakuten.co.jp/service/

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.htm(https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html)

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上